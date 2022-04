Red Flames zonder moeite voorbij Kosovo, vierklapper voor Wullaert

De Red Flames hebben dinsdag een makkelijke 1-6 zege geboekt tegen Kosovo op de achtste speeldag van WK-kwalificatiegroep F. Tessa Wullaert trof vier keer raak.

De Belgen begonnen sterk aan de wedstrijd en vonden vooral veel ruimte in de rug van de twee backs van Kosovo, die enkele keren gered werden door de buitenspelval. De Kosovaren reageerden door vooral het duel op te zoeken. In de 21e minuut volgde dan toch de openingstreffer.

Na een goede actie van Wullaert mocht Tine De Caigny makkelijk binnentikken. De Flames konden niet echt doorzetten, vooral door de potige middenveldsters van Kosovo. Vlak voor rust was er dan toch de verdubbeling van de score. De Caigny stuurde Wullaert (41.) weg en die duwde knap binnen in de korte hoek. Wullaert (44.) leek de smaak te pakken hebben en drie minuten later zorgde ze na een flater van de Kosovaarse doelvrouw voor de 0-3.

Vierde van de avond

Na rust werd een hongerig België meteen beloond. Wullaert (54.) maakte haar hattrick compleet. Serneels wisselde daarna drie speelsters, onder wie De Caigny. Het bleef wel lopen bij de Flames en even later ging de bal op de stip. Wullaert (64.) zorgde vanaf elf meter voor haar vierde van de avond. De nul houden lukte uiteindelijk niet. In de 68e minuut zorgde Memeti voor een Kosovaarse eerredder. Lang duurde het niet eer de Flames nog eens konden tegenscoren via invalster Marie Minnaert (77.): 1-6, meteen ook de eindstand.

Eerder op de avond won Noorwegen met 2-1 van Polen. Zo blijft het verschil tussen de Red Flames en de Noren 3 punten met nog twee wedstrijden te spelen. Nummer drie Polen volgt al op vijf punten van de Flames en lijkt uitgeteld voor de tweede stek. Enkel de eerste plaats is goed voor een rechtstreeks WK-ticket, de tweede speelt play-offs. België en Noorwegen spelen op 2 september nog tegen elkaar.