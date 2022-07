Red Flames verliezen met kleinste verschil van oppermachtig Frankrijk

De Red Flames hebben op het EK vrouwenvoetbal niet kunnen stunten tegen Frankrijk. Les Bleues wonnen met 2-1, maar de score had hoger kunnen oplopen. De Belgen kunnen op de slotspeeldag best winnen van Italië, maar ook een gelijkspel kan dan volstaan om door te stoten.

Na het 1-1 gelijkspel op de eerste speeldag blijven de Flames achter met een magere 1 op 6. Toch behouden ze een (reële) kans op een ticket voor de kwartfinales maar dan moet er maandag wel een resultaat worden gehaald tegen Italië. Dat speelde eerder op de avond 1-1 gelijk tegen IJsland. Frankrijk is met 6 op 6 zeker van de tweede ronde.

Ongewijzigd team

Ives Serneels koos voor de confrontatie met de nummer drie op de FIFA-ranking voor dezelfde namen die zondagavond een felle strijd hadden geleverd tegen IJsland. Dus met Jody Vangheluwe als rechtsachter en Janice Cayman tegen haar teamgenotes van Lyon in een meer aanvallende rol op links. De Franse bondscoach Corinne Diacre had vooraf aangekondigd dat haar speelsters op de Franse nationale feestdag voor wat extra vuurwerk wilden zorgen.

Furieuze start

Net als tegen Italië, waar het na de eerste helft 5-0 stond, startten Les Bleues furieus. De Belgen kwamen er in de openingsfase niet aan te pas en na zes minuten scoorde Kadidiatou Diani, niet toevallig na een flankvoorzet, de 1-0 met het hoofd. Tien minuten later was de spits van PSG dicht bij haar tweede treffer maar Nicky Evrard tikte het leer met een knappe reflex tegen de paal. Het Franse overwicht hield vervolgens aan maar de aanvalsgolven verminderden wel.

Onverwachte gelijkmaker

De Flames moesten het spel ondergaan maar na 36 minuten viel plots de gelijkmaker uit de lucht. Na een doorsteekbal van Tessa Wullaert vloerde uitgerekend Cayman de Franse goalie.

Janice Cayman, Tine De Caigny en Tessa Wullaert juichen na de gelijkmaker. © BELGA

De Flames mochten even dromen van een stunt maar Les Bleues zetten al snel orde op zaken. Amper vijf minuten later kopte Griedge Mbock Bathy de 2-1 tegen de netten. De Flames moesten zo alsnog met een achterstand de kleedkamers opzoeken. Serneels greep bij de rust in en wisselde Vangheluwe voor midden Marie Minnaert, een bijkomende kracht op het middenveld. Cayman werd daardoor rechtsachter.

Frankrijk was langs Diani wel meteen gevaarlijk. Even later was Evrard bij de pinken om doorgebroken Sarr af te stoppen. De Belgen kwamen wel beter in de wedstrijd maar kansen afdwingen was geen sinecure tegen de nummer drie op de FIFA-ranking. Uiteindelijk bleek de ruststand ook de eindscore na 90 minuten, een resultaat waar de Belgen ondanks het verlies niet ontevreden mee kunnen zijn.

Kwalificatie nog mogelijk

De Franse aanvoerder Wendie Renard miste in de slotminuten nog een penalty, toegekend na tussenkomst van de VAR. De ingevallen Tysiak moest daarbij met een tweede geel van het veld. Volgende maandag worden de slotwedstrijden afgewerkt in groep D. De Flames nemen het in Manchester op tegen Italië, Frankrijk treft IJsland in Rotherham. Beide matchen beginnen om 21 uur. De Belgen stoten altijd door als ze winnen van Italië en IJsland niet wint van Frankrijk. Ook een gelijkspel hoeft dan niet noodzakelijk het einde van het tornooi te betekenen. IJsland moet dan wel sowieso verliezen van Frankrijk.