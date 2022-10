Lisa Lefere met Zulte Waregem naar co-leider

Ladies Genk maakte vorige zaterdag onverwacht een einde aan een reeks van zes zeges – vijf in de competitie, één in de Beker – van Zulte Waregem. Ondanks dit verlies blijft Essevee in de Lotto Super League derde. Op drie punten van de leiders OHL en Anderlecht, de volgende tegenstanders.

Zaterdagavond (aftrap 19 uur) trekt Zulte Waregem naar Oud-Heverlee. In een niet eens zo ver verleden werd zo’n verplaatsing met knikkende knieën aangevangen. Nu is dat niet meer het geval. Met een match meer staat het team van coach Kenny Engels op drie punten van de titelkandidaten OHL en Anderlecht.

Kwaliteitsinjectie

“Dat we zo hoog staan in het klassement vind ik niet helemaal onverwacht”, verrast Lisa Lefere (25). “Ik voelde tijdens de voorbereiding op de competitie al dat het ging klikken met de vernieuwde trainersstaf. Bovendien kreeg de kern een kwaliteitsinjectie. Concurrentie moet er nu eenmaal zijn. De openingsmatch tegen Club YLA verloren we, maar die partij had in de tweede helft anders kunnen evolueren, met een gemiste penalty en een bal op de lat. We hadden een puntje kunnen pakken.”

Lisa Lefere, vorig seizoen bij de B-ploeg in tweede nationale goed voor 44 doelpunten, stond toen nog niet in de basis. Dat ze de partij bij KV Mechelen in de slotminuut als invaller besliste, overtuigde de Izegemse trainer Engels om haar in de basis te droppen. Intussen zit de kinderverzorgster aan drie competitiegoals en twee doelpunten in de Beker van België. Zaterdagavond probeert ze Nicky Evrard, doelvrouw van OHL en de Red Flames, te verslaan.

“Op mijn plaats”

“We trekken niet met schrik naar OHL”, blikt Lefere vooruit. “Ook wij trainen vier keer per week. Inspanningen die een beloning verdienen. Dus probeer je elk weekend een goed resultaat te halen. Thuis tegen Ladies Genk is dat jammer genoeg niet gelukt. In de tweede helft werd onze gelijkmaker, een owngoal op voorzet van Imani Prez, afgekeurd. We hebben de beelden al enkele keren bekeken. Volgens ons was dat niet de juiste beslissing. Bij 1-1 kon de match alle kanten uit. Spijtig dat die gelijkmaker ons werd afgenomen.”

Lefere hoopt zaterdag net als bij KV Mechelen en Charleroi beslissend te zijn. Om te staan waar ze nu staat, heeft ze na een kruisbandletsel hard moeten werken. “Na de revalidatie koos ik er bewust voor om bij de beloften van Zulte Waregem aan mijn terugkeer te werken”, verduidelijkt de diepe spits. “Eind vorig jaar mocht ik al een eerste keer proeven van de Super League en kon ik in totaal nog vijf keer scoren. Nu probeer ik zo vaak mogelijk te scoren voor het eerste elftal. Ik ben weer waar ik altijd wou zijn.”