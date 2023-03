FWDM plukt vruchten van doordacht sportief beleid: “We mikken op de linkerkolom”

Na het 1-1-gelijkspel tegen Standard Luik B krijgt FWDM A zaterdag het als derde geklasseerde KAA Gent B op bezoek. Ondertussen zoekt het bestuur een nieuwe trainer voor de B-ploeg. Een stand van zaken met Jozefien Heyte, lid van de sportieve cel.

“Een gelijkspel op verplaatsing bij de tweede in de stand is een goed resultaat. We blijven zo meedraaien in middenmoot. In de laatste vijf seizoenen hebben we nog nooit zulke mooie resultaten behaald en we mikken ook echt wel op die linkerkolom. We hebben een goede lichting speelsters, met veel kwaliteit, en ik vind dat we het echt verdienen om daar te staan. We hebben de voorbije jaren heel wat tijd gestoken in het samenstellen van deze groep, die een goede balans heeft tussen jonge speelsters en ouderen met de nodige ervaring. Bovendien speelt het grootste gedeelte van de groep al enkele jaren samen en dat heeft zeker ook bijgedragen tot het huidige succes.”

“Tegen AA Gent verwacht ik weer een mooie wedstrijd. Tegen B-ploegen van teams uit de Super League weet je vooraf nooit wie ze gaan opstellen, maar tegen goed voetballende ploegen spelen we ook onze beste wedstrijden en is het meestal ook aangenamer voetballen.”

We hebben heel wat tijd gestoken in de samenstelling van de groep

“Op acht wedstrijden van het einde zijn wij al zeker van een verlengd verblijf in eerste nationale en we hopen dat ook te kunnen waarmaken met onze B-ploeg in tweede nationale. Het begin van de competitie was niet gemakkelijk voor die ploeg. Het nationaal niveau vroeg een grote aanpassing, maar we merken wel dat het de laatste weken beter begint te draaien. Normaal zakken er vier ploegen, maar met de hervorming naar interprovinciale competities zouden dat er minder zijn, al blijft dat blijft onduidelijk. Ons streefdoel is zo hoog mogelijk in de tweede kolom te geraken (FWDM B staat nu op de vierde laatste plaats, red.). Met Olsa Brakel en Noorse spelen we de komende weken tegen ploegen die achter ons staan, en is dat nog altijd haalbaar.”

Niet te veel halen

“Naar volgend seizoen toe zijn we volop bezig met het bouwen aan een competitieve groep. Daarbij kijken we op de eerste plaats naar de posities die moeten worden ingevuld; we willen geen overvloed aan speelsters, want uiteindelijk maak je daarmee niemand gelukkig. Er lopen gesprekken, maar we kunnen nog geen nieuwe namen bevestigen. Behalve Lisa Coppein en Cleo Mus, die stoppen, blijven de meeste speelsters. Wat trainers betreft willen we bij de A-ploeg verdergaan met Maarten Beele, die sinds de winterstop overnam van Andy Vanhulle. Voor de B-ploeg zijn we wel op zoek naar een nieuwe trainer, want Filip Swaenepoel wil na dit seizoen een stapje terugzetten.” (PB)

Zaterdag 4 maart om 16 uur: FWDM A – KAA Gent B