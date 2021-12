Debbie Decoene en Talitha De Groote (SV Zulte Waregem): “Ambiëren een plekje in de top vijf”

Zaterdag werken de dames van SV Zulte Waregem tegen Club YLA hun twaalfde speeldag in de Scooore Super League af. De ploeg van coach Angelo Gaytant won vorig weekend van Charleroi. Ze bezetten momenteel de zesde plaats.

Voor sommige speelsters bij Essevee zal het een speciale wedstrijd worden. Charlotte Laridon, Talitha De Groote en Debbie Decoene kwamen deze zomer over van de provinciehoofdstad. “Ik wist op voorhand dat deze groep aan elkaar hing”, zegt Decoene (23). “Het is hun tweede jaar op het hoogste niveau en ze tonen ambitie naar meer. Het concept van SV Zulte Waregem en hun accommodatie speelden ook een belangrijke rol in mijn keuze.”

Brugs verleden

De Groote (20) speelde drie seizoenen voor de vrouwen van Club Brugge, Decoene twee. Beide dames houden nog goede herinneringen over aan hun tijd daar. “Vorig jaar had ik een mooi jaar bij blauw-zwart”, herinnert De Groote zich. “Spijtig genoeg viel ik uit met een kraakbeenletsel aan mijn knie. Op dit moment sukkel ik nog een beetje van die blessure, maar de dokter is er van overtuigd dat het snel weer goed komt.” Ook voor Debbie Decoene is het niet moeilijk om herinneringen op te halen. “Ik kreeg veel kansen van de staff bij Club. We waren zowel op als naast het veld een hechte groep. Uiteraard was er concurrentie, maar als je je capaciteiten op training toonde, dan wist de coach dat hij op je kon rekenen.” In het begin van de competitie streden de dames van Essevee tegen die van Club in een onderling duel om de leidersplaats. Club YLA keerde met een 0-3 op zak terug naar Brugge. “De Brugse vrouwen waren in die wedstrijd veel rustiger aan de bal”, weet De Groote nog. “In de tweede helft kwamen ze er meer door waardoor ze de overhand in het spel namen. Ik geloof dat we het Club nu moeilijk kunnen maken.” Decoene kreeg in die match een uitstekende kans om een doelpuntje mee te pikken. “De wedstrijd werd live uitgezonden op televisie waardoor we met wat meer stress begonnen”, vertelt Decoene. “De eerste helft speelden we redelijk goed, maar we maakten onze kansen niet af. Ik herinner me nog dat een kans van mijn voet goed gered werd door Femke (Schamp, doelvrouw van Club YLA; nvdr). Ze hebben een zeer goed team. Daarnaast lopen er nog drie Red Flames rond in hun selectie, waardoor de rest van de ploeg automatisch beter wordt.”

Als we voor Nieuwjaar zes op zes halen, dan kunnen we onze doelstelling misschien bereiken

Hoogste niveau

Het tweede seizoen van de dames van SV Zulte Waregem op het hoogste niveau begon uitstekend. De ploeg pakte uit met een negen op negen, maar kende daarna een kleine terugval. “Onze ambitie mag uitgesproken worden. We willen meestrijden om een plekje in de top vijf van het klassement. Als we voor Nieuwjaar zes op zes halen, dan kunnen we die doelstelling misschien bereiken. Het wordt een ander verhaal mochten we punten laten liggen”, besluiten De Groote en Decoene. (EC)