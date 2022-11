Coach Kenny Engels over ambities Essevee Women: “naar play-off 1 én halve finale Beker, dat zijn de doelen”

Eerst een Britse voetbalweek en in december drie maal rechtstreeks op tv. Voor Super Leagueploeg Zulte Waregem breekt een drukke periode aan. Bovendien komt de plaats in de top zes van het klassement wat onder druk.

Zaterdag zakt Woluwe naar het Zultse kunstgras af. Volgende dinsdag bekert Essevee bij OHL B, volgende week zaterdag staat een trip naar de Genkse Cegeka Arena op de kalender. Een partij uit de Super League die rechtstreeks wordt uitgezonden.

Net als de thuismatch tegen leider OHL A in de Elindus Arena op 10 december en de uitwedstrijd in de Ghelamco Arena bij AA Gent Ladies op 17 december. Misschien wordt de afgebroken partij bij Standard ook nog ergens tussen geschoven. “Daar kregen we nog geen officiële communicatie over, maar ik vermoed dat we voor de resterende 37 minuten nog eens twee uur de bus op moeten”, zucht trainer Kenny Engels. “Vorige zaterdag werd de match kort na de rust door de mist stopgezet. We stonden 2-0 achter, maar we waren goed aan de tweede helft begonnen. Door twee wissels aan de rust had ik geprobeerd meer balvastheid in de ploeg te krijgen. Dat leek te lukken.” Zaterdag zakt Woluwe naar Zulte af.

“Play-off 1 halen is nog altijd het doel: we gaan er vanuit dat we thuiswedstrijden tegen ploegen die in het klassement achter ons staan winnen”, aldus Engels. “We willen ook de halve finale van de Beker van België bereiken. Al wordt dat uit bij OHL B niet eenvoudig.” (HF)