Voorzitter SCT Menen Patrick Soete wil naar derde provinciale

Bij de ploegvoorstelling, net voor de start van de huidige competitie, liet voorzitter Patrick Soete er geen twijfel over bestaan: “Dit seizoen willen we meedoen voor de prijzen”, gaf de Menense preses zijn pappenheimers mee. Met een voorlopige tweede plaats lost Sporting de verwachtingen in.

De voorgaande seizoenen speelde SCT Menen na zijn nieuwe doorstart een bescheiden rol. Dit seizoen, na het inhalen van enkele gevestigde waarden, legde het bestuur de lat een heel stuk hoger. Sporting liep uitstekend van stapel zette in zijn eerste zes wedstrijden een mooie 15 op 18 neer. En toen, op 19 oktober, kwam de topper eraan op en tegen het ongeslagen Zillebeke. Menen klaarde de klus, won met afgetekende 0-4 cijfers. Met twee doelpunten van Fabio Schifano kroonde de Menense spits zich tot de man van de match. Maar wat achteraf een groot feest moest worden, werd door de gekende omstandigheden een heuse miskleun. “Het uitvallen van Fabio heeft ons heel zeker punten gekost”, weet Patrick Soete.

“Fabio, die de vorige seizoenen het voetbal van op afstand bekeek, kwam net op kruissnelheid. Met zijn fysieke aanwezigheid en een neus voor doelpunten was hij heel belangrijk voor de ploeg. En ook het ontbreken van Bert Desal, onze dirigent op het middenveld, bleef niet zonder gevolgen. Ondertussen verloren we wegens gebrek aan trefkracht de topper tegen Aalbeke, kijken nu tegen een achterstand van vijf punten op.”

“De titel is nog lang niet verloren, maar we mogen niks meer weggeven. Omdat we de eerste periode als leider afsloten zijn we al zeker van de eindronde. Maar de kortste weg naar promotie is via de titel. Ondertussen is onze Fabio opnieuw aan het trainen. De kans is groot dat hij komende zaterdag op Zonnebeke aan de aftrap komt. Fabio Schifano hunkert opnieuw naar de bal, is een positief ingestelde kerel die zich niet zo gemakkelijk uit zijn lood laat slaan. Het zou schitterend zijn moesten we op de laatste speeldag, aan huis tegen huidige leider Aalbeke, de kers op de taart zetten. Tot zolang moeten we blijven winnen.” (AV)

Zaterdag 11 januari 18.30 uur: SC Zonnebeke B-SCT Menen.