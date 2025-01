Voetbal gaat dit weekend door in West-Vlaanderen; maar in alle andere Vlaamse provincies wel (algemene) afgelastingen

De vele neerslag, regen en sneeuw, die er de afgelopen dagen viel zorgt voor afgelastingen in het voetbal. Maar daar ontsnapt onze provincie dus aan. Er wordt dus in principe gevoetbald, al kan er ter plaatse uiteraard ook door de ref nog beslist worden dat het niet mogelijk is.

In Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant is er een algemene afgelasting, in Oost-Vlaanderen gaat het om de afgelasting van de jeugd- en reservewedstrijden. West-Vlaanderen bleef op dat vlak meer gespaard door de weergoden, in principe gaan alle wedstrijden door. In de tweede en derde afdeling beslist de scheidsrechter ter plaatse in de A-reeks, de reeks waar de West-Vlaamse teams zijn ingedeeld. In tweede afdeling speelt enkel FC Gullegem buiten de provincie, meer bepaald op KSV Oudenaarde. In derde afdeling moet WS Lauwe als enige team buiten de provinciegrenzen, naar St.-Denijs Sport.