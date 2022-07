VK Langemark-Poelkapelle wil naar derde provinciale: “Verder inzetten op eigen jeugd”

Bij VK Langemark-Poelkapelle ging afgelopen weekend de spelersvoorstelling voor. Vooral bekende gezichten met slechts twee echte nieuwkomers, Bjorn Kesteloot en Niels Delporte. Voorzitter Pascal D’Haveloose is tevreden met de kern waarover trainer Tom Slosse kan beschikken.

“De sterkte van de kern zal ongetwijfeld zijn dat de spelers elkaar intussen heel goed kennen en tijdens de voorbereiding snel op elkaar zullen ingespeeld zijn” zegt de 54-jarige voorzitter. Ook de twee nieuwkomers zullen volgens hem een meerwaarde zijn. “Niels is een speler die zelf is komen aankloppen bij de club. Bjorn hebben we vorig seizoen aan het werk gezien bij Eendracht Jonkershove. Hij wou daar vertrekken en had de mogelijkheid om naar verschillende ploegen te gaan. We zijn dan ook tevreden dat wij hem uiteindelijk hebben kunnen overtuigen.”

Behalve de twee nieuwe gezichten maken ook enkele jeugdspelers de overstap naar de A-kern. Zoals afgelopen jaren wil VKLP optimaal de kans geven aan eigen jeugd om door te groeien. “Bas Aernoudt en Gauthier Deschuytter maken de overstap van de U21. Ook Ruben Maeckelbergh komt aansluiten. Hij heeft een verleden in Diksmuide, maar was door omstandigheden bij de reserven beland. Vorig jaar hebben al enkele jeugdspelers de kans gekregen om zich te tonen en dat zal dit jaar ongetwijfeld opnieuw het geval zijn.”

De ambitie is voor de voorzitter, die intussen aan zijn achtste seizoen begint, duidelijk. “Het is tijd om eens een prijs te pakken. We willen naar derde provinciale. De manier waarop is minder belangrijk en zal van de omstandigheden van het seizoen afhangen. Een titel zou mooi zijn, maar we willen vooral eens de stap naar een hogere afdeling kunnen zetten.”

Minder op kunstgras

De Langemarkenaren startten dit seizoen voor het eerst in vier jaar opnieuw in vierde provinciale D. Daarin treft het opnieuw meer ploegen uit de eigen streek. “We waren de kustreeks intussen al wat gewend,” lacht D’Haveloose. “Al is de reeks van komend seizoen zeker leuker voor spelers en supporters. De verplaatsingen zijn minder ver en de supporters zien liever wedstrijden tegen ploegen uit de eigen streek. Het enige nadeel is wel dat er in vergelijking met vorig seizoen veel minder ploegen op kunstgras spelen, terwijl wij dit jaar voor het eerst zullen kunnen gebruik maken van ons kunstgrasveld.” Besluit de Langemarkenaar. (Brecht Pouillie)