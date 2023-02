Verwachte trainerswissel bij SK Snaaskerke (2B): Wesley Deschacht vervangt per direct Didier Crombez

SK Snaaskerke doet er, van bij het begin van het seizoen, alles aan om het behoud te verzekeren in tweede provinciale B. De resultaten onder trainer Didier Crombez vielen echter tegen. De trainer kreeg veel kritiek op zijn tactische aanpak en in december werd al beslist dat Crombez het seizoen mocht rond maken, maar dat Bredenaar Wesley Deschacht de nieuwe trainer zou worden en, samen met het bestuur, de contractbesprekingen én de transfers zou leiden. Het was zo veel als de aankondiging van een vroege trainerswissel. Zondag, na de 1-1 tegen SV Loppem, was het zover!

De keuze van het bestuur

SK Snaaskerke won op 14 januari thuis tegen VV Tielt, op het veld van topper Ardooie werd nipt verloren. Alle hoop werd gevestigd op de wedstrijd van zondag, thuis tegen SV Loppem, om groenzwart uit de degradatiezone te loodsen. De match begon slecht, want na één minuut stond de 0-1 al op het bord, na een fantastische gelukstreffer van de bezoekers. Ondanks wenkende kansen kwam SKS niet verder dan de gelijkmaker, 1-1. In extra tijd werd een tweede treffer, na corner, afgekeurd wegens duwfout.

Het bestuur van SK Snaaskerke, onder leiding van voorzitter Peter Carrewyn, kwam na de wedstrijd bijeen en besliste de samenwerking met Didier Crombez te verbreken. Maandag werd hij telefonisch op de hoogte gebracht van zijn ontslag. Deschacht leidde dinsdag de training.

“Ik vind het jammer dat ik het seizoen niet mag afwerken”, reageert Didier Crombez. “De verstandhouding met de spelersgroep is steeds prima geweest. Het gebrek aan scorend vermogen heeft ervoor gezorgd dat we te veel punten verloren. Ik heb alles gegeven voor SK Snaaskerke, maar blijkbaar was het niet goed genoeg. Vorige maand heb ik al met twee andere clubs gepraat, maar het ziet er naar uit dat ik wat geduld zal moeten koesteren. Dat is het leven van een voetbaltrainer. Je wordt afgerekend op resultaten!”

SKS-voorzitter Peter Carrewyn wilde weinig uitleg geven over de vroege trainerswissel. “Verdergaan met Crombez of kiezen voor Deschacht, we weten niet waar we binnen een maand zullen staan”, zegt Carrewyn. “We hebben het zekere voor het onzekere gekozen en zien wel waar het schip strandt. Vast staat dat zeven nieuwkomers al getekend hebben voor volgend seizoen. Wat dat betreft, ziet de toekomst van de club er al positief uit. We hopen dat de trainerswissel voor een schokeffect kan zorgen en dat we ons redden.”

Operatie redding

“Elk punt dat we sprokkelen tegen Houthulst en FC Roeselare is meegenomen, maar dan, vanaf eind februari, wil ik de groep zien knokken voor elke bal, voor elke meter. Samen kunnen we ons redden, maar het wordt moeilijk!”