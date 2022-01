Vanaf 28 januari weer (beperkt) publiek toegelaten in stadions: Jupiler Pro League tevreden met vertrouwen van de overheid

Vanaf volgende week vrijdag kunnen voetbalwedstrijden in principe opnieuw met publiek plaatsvinden, al is dat voorlopig nog beperkt tot 70 procent van de volledige capaciteit. De Jupiler Pro League reageert positief op het nieuws en is blij met het vertrouwen dat de overheid schenkt. Bij de amateursportfederaties heerst er voorzichtig optimisme terwijl ze de randvoorwaarden afwachten.

“We zijn tevreden voor de fans, want zij hebben het voetbal toch gemist”, aldus Stijn Van Bever, woordvoerder van de Jupiler Pro League. “We zijn ook tevreden voor de clubs, want zij hebben financieel heel wat inkomsten misgelopen. Tot slot zijn we ook tevreden met het vertrouwen van de overheid, want we hebben altijd constructief met hen samengewerkt. De Jupiler Pro League was bovendien de eerste instantie waar het CST op grote schaal werd ingevoerd.”

Goede aanzet

De Vlaamse Sportfederatie reageert voorzichtig positief op de aangekondigde beslissing, maar benadrukt dat het afwachten blijft welke eisen verbonden zijn aan de capaciteitsregel. “Maar het is alleszins goed nieuws dat er perspectief gegeven wordt en dat er opnieuw wat meer mogelijk wordt”, aldus woordvoerder Robin Ramaekers. Ook Voetbal Vlaanderen wil nog niet te hard vooruitlopen op de feiten, maar spreekt over een goede aanzet.