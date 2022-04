Sissako blijft bij Zulte Waregem

Abdoulaye Sissako (23) blijft nog een tijd langer voetballer van Essevee.

De middenvelder verdedigt al zeker tot het einde van het seizoen de rood-groene kleuren, want Zulte Waregem activeerde een optie in zijn contract. Beide partijen zit ook rond de tafel voor een verlenging van dit contract.

Sissako kwam in de zomer van 2019 over van het Franse LB Châteauroux. Dit seizoen kende hij veel blessureleed, maar toch kwam hij 18 keer aan de bak. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en twee assists.

