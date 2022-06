Cercle Brugge heeft met Emilio Kehrer een nieuwe aanvaller

Vooral met het oog op de toekomst heeft Cercle Brugge er een aanvaller bij. Het gaat om de 20-jarige Emilio Kehrer. Hij ondertekende een contract bij groen-zwart tot en met juni 2025 of drie seizoenen plus een optie op een vierde.

De Duitse aanvaller komt over van SC Freiburg waarmee hij met het tweede elftal actief was in de 3de divisie. Hij was ook enkele keer jeugdinternational bij de U18 en U19.

Kehrer (1m77) die als een rechtsvoetige voornamelijk op de flanken speelt komt uit Ravensburg waar hij bij de jeugd ging voetballen. Als 15-jarige trok hij naar de jeugdacademie van SC Freiburg waar hij doorstroomde en vanaf januari 2021 een vast lid werd van de tweede ploeg. Hij stond vaak in de basis, scoorde elf keer en droeg hiermee bij tot de promotie naar de derde klasse.

Opwindend talent

Na één jaar op dat niveau kiest de aanvaller nu voor een buitenlands avontuur bij Cercle. Kehrer zou bekend staan om zijn snelheid en techniek. Technisch directeur Carlos Aviña: “We hebben Emilio de voorbije maanden op de voet gevolgd sinds hij doorbrak in de jeugd van Freiburg maar ook bij de Duitse nationale jeugdteams wordt hij als een opwindend talent gezien.”

“Uiteraard moet hij nog stappen zetten, maar hij zal onmiddellijk impact hebben op onze kern omdat hij snelheid, vaardigheid en de work-hard mentaliteit zal bijbrengen. Emilio past perfect in onze stijl van pressing-voetbal. We hebben grote verwachtingen van hem.”

(ACR/ Foto Cercle Brugge)