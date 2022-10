SV Anzegem wil geen punten laten liggen in Wervik: “We brengen veel beter voetbal dan vorig jaar”

In derde nationale staat promovendus Eendracht Wervik voor een tweede thuiswedstrijd op rij. In het Viroviosstadion is zaterdagavond SV Anzegem te gast. Maarten Houthoofd neemt het op tegen zijn ex-ploeg, die gevoelig versterkt werd. “We zijn heel tevreden met onze seizoensstart”, klinkt het bij de Anzegemse kapitein Jari Bourgeois.

Eendracht Wervik is derdelaatste met amper 5 op 24. Maarten Houthoofd (25) woont in Ardooie en is nieuw bij Eendracht Wervik. Hij werd vooral aangetrokken omwille van zijn loopvermogen, traptechniek en mentaliteit. Maarten kreeg zijn jeugdopleiding bij SV Roeselare. Van SK Oostnieuwkerke trok hij vorig seizoen naar SV Anzegem. “Ik mocht er blijven en ze waren zeer tevreden. Ik was er het manusje-van-alles en speelde op alle posities. Via trainer Jakob Crombez ben ik hier beland, hij gelooft in mij. Na een eerste gesprek had ik er een goed gevoel bij. Er was ook interesse van SV Rumbeke.”

Deksel op de neus

Na de eerste zege vorige week zondag op Hoger Op Wolvertem-Merchtem hoopte Eendracht Wervik met twee thuiswedstrijden op rij de lijn door te trekken. Helaas werd het zaterdag tegen een beter Kalken een afknapper (2-4). De Tabaksploeg wrong enkele grote kansen de nek om. Maarten Houthoofd opende vroeg de score. Hij haalde uit vanop zo’n twintig meter, de bal week af en verdween tegen de netten. “Mijn eerste goal van het seizoen, maar liever de drie punten dan dat”, aldus Maarten. “Ik vond dat we een redelijke wedstrijd speelden. Direct na de rust kon het 2-3 geworden zijn. De volgende aanval was raak aan de overkant en kregen we zo het deksel op de neus. Nadien was het achter de feiten aanlopen. Het zal wel eens lukken. Misschien zaterdag tegen mijn ex-ploeg SV Anzegem.”

Paniek bij de Tabaksploeg is er nog niet. “We hebben een kwaliteitsvolle groep, maar door blessures zijn er ook nogal wat afwezigen”, zegt Houthoofd. Centrale verdediger Arne Scheldeman is aan het lopen en traint individueel. Aanvoerder Jens Pante kreeg een infiltratie. Doelman Dylan Olievier blijft last hebben van een geblokkeerde rug. Spits Kenzie Vandeputte is zaterdag geelgeschorst.

Bemoedigend

Dat Anzegem het dit seizoen goed doet, is een understatement. Wat een verschil met vorig seizoen toen het met Nieuwjaar in extremis nog twee bijkomende spelers moest aantrekken om zich finaal te kunnen redden. “De resultaten zijn bemoedigend, in zoverre zelfs dat we naar boven kunnen kijken”, legt kapitein Jari Bourgeois uit. “Het is zo belangrijk dat je de start van de competitie niet mist, en dat is dit jaar zo. Wat een verschil, we konden ons vorig seizoen maar ternauwernood redden. En nu hebben we zelfs al een klein kloofje met de ploegen achter ons. Op zich is dat nu nog niet belangrijk, maar kom, we hebben toch een kleine buffer opgebouwd. Het voetbal dat we brengen, is ook veel beter en we zijn heel tevreden met de start die we gemaakt hebben. We zijn dus inderdaad versterkt. Misschien niet direct in de breedte, maar er zijn enkele spelers bijgekomen die het verschil kunnen maken. Ga maar na, onze vier spitsen scoren nu alle vier. Dat was vorig jaar een probleem, toen lukte het niet. Nu wel. En dat heb je als ploeg nodig om mee bovenaan te kunnen meedoen.”

“Sommigen zeggen dat Wervik zwakker is dan Aalter dat we toch met duidelijke 4-1 cijfers klopten, maar dat willen we niet gehoord hebben. Elke ploeg kan in deze reeks van iedereen wel winnen. Ik herinner mij nog dat wij in de vijfde wedstrijd van het seizoen naar Voorde-Appelterre trokken, een ploeg die toen alles had gewonnen en nog geen enkel tegendoelpunt incasseerde. Wij wonnen daar met 1-2. Zo zie je, elke wedstrijd moet gespeeld worden.”

People manager

Gewezen voorzitter Jean-Pierre Vanden Heede was na afloop van de wedstrijd lyrisch. “Ik ben zo trots op dit ploegje”, stelde hij. “Er zit al heel wat ervaring bij ons”, ging Bourgeois verder. “We zullen heus ook wel nog moeilijke wedstrijden moeten spelen. Maar als we er 90 minuten blijven voor gaan, dan geeft dat resultaat. Onze nieuwe trainer (Pascal Verriest, red.) is een echte people manager die het groepsgevoel creëert. Dat heb je nodig in het voetbal. Je haalt daar punten mee. Iedereen voelt zich goed in onze groep. En als de punten komen en de overwinningen, dan is alles dik in orde.”

“Tegen Wervik staan we, denk ik toch, compleet. Er zijn enkele spelers met lichte kwaaltjes, maar ik vermoed dat dat wel in orde komt tegen zaterdag”, besluit Jari. (Erik De Block en Marnix Verstichel)

Zaterdag 29 oktober om 18 uur: Eendracht Wervik A – SV Anzegem A.