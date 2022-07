SK Roeselare-Daisel herneemt aparte werking in Dadizele

Vanaf volgend seizoen is er opnieuw een volledig aparte werking in Dadizele binnen de fusieploeg SK Roeselare-Daisel. Sinds vorige week is er ook een volledig apart bestuur samengesteld met Bart Allossery als voorzitter. Thierry Dekoker is aangesteld als aanspreekpunt.

“Vorige week is in onderling overleg beslist dat de werkingen in Roeselare en Dadizele volledig apart gaan dit seizoen”, opent Thierry. “Dat gebeurt zeker nog dit seizoen onder de vlag van SK Roeselare-Daisel. Er zijn wel al twee aparte besturen. In Dadizele is Bart Allossery ook de voorzitter, Ewout Vanlokeren secretaris, Jurgen Lefevere materiaalmeester, Ronny Staesen erevoorzitter, ikzelf PR-man en aanspreekpunt en het viertal Marijke Decroix, Jacky Mestdagh, Rudy Dejaeghere en Linda Desimpelaere zal zich hoofdzakelijk bezighouden met een goed verloop van de kantine-uitbating.”

Inschrijvingsdagen

“Ons eerste werk nu is om de inschrijvingsdagen dit weekend goed te laten verlopen. Bedoeling is dat we zoveel mogelijk jeugdploegen kunnen in stelling brengen, naast de eerste damesploeg in eerste provinciale en de U16-ploeg meisjes. Daarvan blijft Pedro Boudrez nog altijd hoofdverantwoordelijke, maar zetelt niet meer in het dagelijks bestuur. De combinatie van de twee is te moeilijk geworden.”

Hoe zijn de eerste reacties in Dadizele? “Voorlopig heb ik nog geen enkele negatieve opgevangen. Mijn telefoon staat trouwens roodgloeiend van ouders die hun zoon voor volgend seizoen opnieuw bij ons willen inschrijven, maar dit weekend door reisplannen niet kunnen aanwezig zijn.”

Stamnummer

“Dat wordt intern opgelost, dus verwacht ik dat we met ongeveer evenveel jeugdploegen zullen kunnen aantreden in Dadizele als vorig jaar. Het definitieve aantal zullen we wel pas weten na dit weekend, maar alle jeugdploegen zijn alvast ingeschreven bij de bond.”

“De spelers en ouders zijn laaiend enthousiast over ons volledig apart gaan. Ze verdedigen wel nog de kleuren van SK Roeselare Daisel gezien we geen apart stamnummer meer hebben, wat de toekomst in dat opzicht zal bieden is nu nog koffiedik kijken. We bekijken vanaf nu echt seizoen per seizoen in Dadizele met ons nieuw bestuur.” (SBR)