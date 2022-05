Sassport Boezinge treft ASV Geel in interprovinciale eindronde: “We willen deze kans met beide handen grijpen”

De 2-1-winst van vorig weekend tegen promovendus SC Blankenberge is een ferme opsteker voor Sassport Boezinge met oog op de interprovinciale eindronde. Daarin wacht met ASV Geel misschien wel de sterkst mogelijke tegenstander.

Voorzitter Kristof Verstraete ziet hoe zijn doelstelling om de eindronde te spelen gehaald is. “Je zou kunnen zeggen dat we enkele vermijdbare punten hebben laten liggen en eigenlijk rechtstreeks konden promoveren maar dat moeten we nu achter ons laten. Komend weekend starten we weer van nul en de overwinningen van de voorbije weken geven ons het volste vertrouwen om de eindronde tot een goed einde te brengen.”

“De overwinning tegen Blankenberge maakt voor mij duidelijk dat we voldoende gewapend zijn voor de match tegen Geel van komend weekend. Een bijzonder zware tegenstander die ei zo na de titel pakte in hun reeks. Wel hebben wij het thuisvoordeel te pakken en in de competitie is dit seizoen gebleken dat wij op eigen veld moeilijk te kloppen zijn.”

“We lieten in de terugronde al heel mooie dingen zien en krijgen nu de kans om de kroon op het werk te zetten. Al hadden we liever een andere tegenstander geloot, we willen de kans om de stap naar nationale te zetten met beide handen grijpen.”

Ambitieuze trainersstaf

De 51-jarige Kristof Verstraete is aan zijn derde jaar als voorzitter bezig en steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. “Ik ben al een twintigtal jaar bestuurslid en heb de periode in de nationale reeksen meegemaakt. Laat het duidelijk zijn dat wij daar nu ook weer naartoe willen.”

“Liefst al volgend seizoen, en als dat niet lukt zullen we niet op onze lauweren rusten. In die zin ben ik bijzonder opgetogen met onze ambitieuze trainersstaf. T1 Angelo Paravizzini zit volledig op dezelfde lijn, net als onze bestuursploeg wil hij geen stappen overslaan maar nu de kans zich aandient willen we daar ook volledig voor gaan.”

“Dat ook onze B-ploeg in vierde provinciale tegen alle verwachtingen in een plek in de eindronde heeft weten te versieren maakt duidelijk dat er hier enorm goed werk geleverd wordt. Ik kijk met veel voldoening uit naar volgend seizoen, in welke reeks dat dan ook zal zijn.”

