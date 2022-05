KVO legt Japanner Sakamoto definitief vast

KV Oostende heeft de aankoopoptie op Tatsuhiro Sakamoto gelicht. De 25-jarige Japanner ondertekent een contract tot en met 2025 met een optie op nog een extra seizoen.

Tatsuhiro Sakamoto kwam in januari op huurbasis over van het Japanse Cerezo Osaka. De tweevoudige international was meteen een meerwaarde en liet zich opmerken met zijn snelheid en dribbelvaardigheid. “Hij is bovendien heel polyvalent”, is de club tevreden over de flankspeler. De aankoopoptie die bij het huurcontract hoorde, wordt nu dus gelicht. Hij speelde tot dusver elf keer voor KVO en was daarin goed voor één assist.

“Ondanks de enorme aanpassingen qua taal en cultuur, had ‘Tatsu’ meteen een impact op ons spel”, benadrukt executive president en sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye. “Of hij nu linksachter of rechtsvoor moest spelen: hij deed het met verve. Bovendien heeft Sakamoto ook een uitstekende mentaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat we zelfs de beste Tatsuhiro nog niet hebben gezien. Als hij de volledige voorbereiding kan meedoen en zich nog verder aanpast aan de Belgische competitie kan hij een absolute smaakmaker worden”, meent Ganaye. Het was dan ook een logische beslissing om de aankoopoptie te lichten. “Tatsu was hier zelf ook meteen vragende partij voor want hij voelt zich uitstekend in Oostende. Ik kijk er naar uit om hem zich hier te zien verder ontwikkelen.” (TVA)