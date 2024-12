Ontdek de sterren van de toekomst in Ieper: deze Europese topspelers schitterden ooit op het Christmas Truce Tournament

Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Cole Palmer, Jamal Musiala… Allemaal schitterden ze de voorbije jaren al op een voetbalveld in de Westhoek. Het Christmas Truce Tournament in Ieper is uitgegroeid tot één van de belangrijkste jeugdvoetbaltornooien in ons land. Heel wat deelnemers van de eerste edities vonden ondertussen hun weg naar het profvoetbal.

De Christmas Truce of de kerstbestanden is één van de meest opvallende verhalen uit de Eerste Wereldoorlog. In de kerstperiode van 1914 stoppen zowel de Duitse als Engelse legers met oorlog voeren. Ze gaan bij elkaar op bezoek, delen geschenken uit en volgens de overlevering worden er langs het front ook voetbalwedstrijden gespeeld. Eén van de meest legendarische matchen vindt plaats in de buurt van Ploegsteert. De Duitsers winnen met 3-2. Een standbeeld op de markt van Mesen herinnert sinds 2014 aan die wedstrijd.

Educatief

Het is met die gedachte in het achterhoofd – voetbal kan zelfs de oorlog even doen zwijgen – dat sinds 2011 in Ieper het Christmas Truce Tournament georganiseerd wordt. Een samenwerking tussen de Premier League en KVK Westhoek, op dat moment nog KVK Ieper. Aan die eerste editie nemen vier ploegen deel: Manchester United, KRC Genk, Borussia Dortmund en RC Lens. “Plots kreeg ik een telefoontje met de vraag of wij een internationaal tornooi wilden organiseren met de Premier League”, legde jeugdvoorzitter Martin Willems eerder uit in deze krant. “Na een bezoek van de Engelsen was ik meteen overtuigd. Niet enkel vanwege het sportieve, maar evenzeer omwille van het educatieve aspect.”

Doorheen de jaren wordt het tornooi steeds groter. In 2014, exact honderd jaar na de start van de Eerste Wereldoorlog, zakken zelfs alle clubs uit de Premier League met hun U12-ploeg af naar de Westhoek voor het qualifying tournament. Een maand later wordt dan het effectieve tornooi afgewerkt. Sinds enkele jaren wordt er gewerkt met twaalf teams uit Groot-Brittannië, België, Frankrijk en Duitsland. In Engeland zelf wordt eerst een kwalificatietornooi gespeeld voor alle clubs uit de Premier League. “The fight for the last places”, noemt Geert Glorie, TVJO bij KVK Westhoek, het. “Vijf Engelse ploegen plaatsen zich via die kwalificaties, maar drie ploegen kunnen zich ook plaatsen via het educatieve programma dat de Premier League hen oplegt. Alle teams krijgen de kans om deel te nemen aan dat project. Op die manier krijgen ook de wat kleinere clubs de kans om zich te plaatsen voor ons tornooi.”

Jeremy Doku (rechts) in actie op het Christmas Truce Tournament met Anderlecht tegen Arsenal. © Steve Hawkins

Dit jaar van de partij: Arsenal, Manchester City, Newcastle United, Liverpool, Brighton, Brentford, Southampton, Middlesbrough, Bayer Leverkusen, Toulouse, KRC Genk en Anderlecht.

Toppers

Het tornooi is toe aan zijn twaalfde editie. Enkel in de coronajaren 2020 en 2021 vond het niet plaats. De deelnemers van de eerste edities zijn ondertussen dus twintigers. Hoog tijd om eens door de spelerslijsten van toen te gaan. En daar blijken heel wat toppers van vandaag op te staan. Een bloemlezing: Cole Palmer (nu Chelsea), Jamal Musiala (Bayern Munchen), Charles De Ketelaere (Atalanta), Tino Livramento (Newcastle United), Rico Lewis en Jeremy Doku (beiden Manchester City), Mika Godts (Ajax), Jorne Spileers, Chemsdine Talbi, Romeo Vermant, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys (allen Club Brugge), Tristan Degreef en Mario Stroeykens (beiden Anderlecht)…

“De Premier League noemt ons tornooi hun vlaggenschip”, is Geert Glorie terecht trots op de aanwezigheid van al die grote namen. “De plaatsjes zijn telkens bijzonder gegeerd. Dat werd ons ook nog bevestigd door Jean Kindermans, nu aan de slag bij Antwerp maar voordien jarenlang opleidingshoofd bij Anderlecht. Hij zei ons ooit eens dat het Christmas Truce Tournament het eerste tornooi is dat opgenomen wordt bij het opmaken van hun tornooikalender.”