Nipt voldoende voor KV Kortrijk na veelbelovende start en slap einde

KV Kortrijk zette een veelbelovende start neer. Ondanks het verrassende vertrek van Elsner bleven de West-Vlamingen onder Belhocine punten sprokkelen. Tot speeldag 23 kampeerden de Kerels in de top acht en leken ze te gaan strijden voor een stek in Play-off 2. Tot 2022 aanbrak en de nederlagen zich opstapelden, op één winstpartij na tegen buur Zulte Waregem.

De competitie is al voorbij voor KVK, er zat nochtans meer in. Maar het moet ook gezegd: dankzij een sterk seizoenbegin kwamen de Kerels nooit in degradatienood. Wij evalueren de kern, veel uitschieters waren er bijgevolg niet.

Onderscheiding

Na een 6 op 42 in 2022 is het moeilijk om sommige spelers een onderscheiding te geven. Toch zijn er wel enkele uitblinkers. Dan denken we meteen aan Marko Ilic, de Servische doelman is nu eenmaal een talent. Zijn carrière zal sowieso verder reiken dan het Guldensporenstadion. Dan komen we al meteen uit bij de man van het seizoen: Faïz Selemani. De winger uit de Comoren was goed voor dertien goals en zes assists, ofte: hij heeft in 44% van de 43 gemaakte doelpunten een voet. Alle gevaar moest van hem komen. Aanvoerder Kristof D’Haene bracht vuur in zijn troepen en kon zich ook aanvallend uitleven. Bilal Messaoudi is zowat de ontdekking van het seizoen. De Algerijn is pijlsnel, alleen ontbrak het nog aan efficiëntie voor doel.

Voldoende

Dan komen we aan bij de spelers met een voldoening, maar liefst zeventien stuks. We hebben ze gerangschikt volgens aantal speelminuten. Trent Sainsbury en Aleksandar Radovanovic zijn de beste twee centrale verdedigers. Al mocht het toch wat meer zijn voor spelers met hun kwaliteiten. Ante Palaversa en Kevin Vandendriessche waren certitudes op het middenveld. Je kunt op hen bouwen, maar echte uitschieters lieten ze niet noteren. Marlos Moreno werd met veel getoeter aangekondigd. De Colombiaanse winger kan wel iets, maar het mag allemaal efficiënter. Abdelkaher Kadri is een aanwinst voor de Jupiler Pro League met zijn fijne techniek en prima vista. Soms neemt de Algerijnse aanvallende middenvelder te veel hooi op zijn vork.

Vorig seizoen deed hij nog beter, maar dat weerhield zijn (ex-)coach Elsner er niet van om Gilles Dewaele in januari weg te plukken en naar Standard te halen. De rechtsachter is voor een ploeg als KVK altijd een meerwaarde. Dylan Mbayo wisselde goeie prestaties af met slechte. De flankspeler kan dreigend zijn, maar kan geen constante in zijn spel brengen. Lucas Rougeaux is dan weer back-up nummer één als er iets schort aan de verdediging, je kunt altijd op hem rekenen. En dan komen we bij een speler die uitviel met een blessure: Pape Gueye. De Senegalees heeft duidelijk stappen vooruit gezet en maakte steeds gemakkelijker zijn doelpuntje. Jammer genoeg kon hij daar door pech geen vervolg aan breien. Hopelijk zet hij de lijn volgend seizoen door. Sambou Sissoko kwam geleidelijk aan in de ploeg, mede door kwetsuren. De Malinese middenvelder is een harde werker, technisch schiet hij toch nog wat tekort. Sissoko is nog maar 21 jaar, er is nog ruimte voor verbetering.

Door het vertrek van Gilles Dewaele trok KVK Bryan Reynolds aan, een huurling van het grote Italiaanse AS Roma. Je ziet dat de vleugelverdediger iets in zijn mars heeft, maar we hadden meer verwacht van de Amerikaan die Kortrijk boven Anderlecht verkoos. Tsuyoshi Watanabe kwam er in januari bij. De Japanse centrale verdediger moest soms depanneren op rechts, maar trok zijn streng. Hij moet de Jupiler Pro League nog wat beter leren kennen. Diep in het seizoen maakten we kennis met Nayel Mehssatou, eveneens aangekomen tijdens de winterstop. De energie flankverdediger kan zowel links als rechts uitgespeeld worden omdat hij tweevoetig is. Hij kreeg zijn opleiding in Anderlecht en dat is eraan te zien. Niet gedacht dat we het nog over Teddy Chevalier zouden hebben, maar de Fransman maakte wel degelijk zes wedstrijden vol voor de Kerels. Daarin was hij goed voor twee goals. Op 31 augustus maakte Chevalier de overstap naar Moeskroen in 1B. Timothy Derijck was een half seizoen aan de slag in de rood-witte outfit. In januari vertrok hij naar de buren in Zulte Waregem omdat hij te weinig aan spelen toekwam. Derijck is nog altijd een betrouwbare pion met veel ervaring. Om af te sluiten in deze categorie hebben we het over Amine Benchaib. De centrale middenvelder kwam in januari niet topfit aan bij KVK en moest dus lang wachten op een eerste basisplaats. Toen hij zijn kans kreeg, legde hij er meteen twee in het mandje.

Gebuisd

Muhamed Badamosi kon ons niet overtuigen. De Gambiaan excelleert in buitenspel lopen. Zijn kaatswerk is te slordig. De spits heeft een mooi profiel, maar het móét beter. Matthias Fixelles tekende voor een van de kortste verblijven in het Guldensporenstadion. De Brusselaar kwam over van Union, maar kon zich niet doorzetten. In de winter verkaste hij alweer naar Westerlo in 1B. De Deen Victor Torp is een mooie voetballer, maar lijkt fysiek niet sterk genoeg voor onze vaderlandse competitie. Ook al beschikt hij over een fluwelen pass, Elsner en Belhocine lieten hem vaak links liggen en kozen voor andere types. Jesaja Herrmann, daar kunnen we heel kort over zijn: gebuisd met onderscheiding. De Duitser kon de verwachtingen absoluut niet inlossen. Geen schot in de roos. Tot slot is er nog Michiel Jonckheere, de West-Vlaming verlaat de club na dit seizoen en kreeg amper speelmogelijkheden. Als hij die al kreeg, bracht hij te weinig.

Geen beoordeling

Joris Delle is de nummer twee in de pikorde na doelman Ilic. De Fransman was de bekerheld in de zestiende finales in een penaltyreeks, daarnaast stond hij één keer onder de lat in de competitie. Te weinig om te beoordelen dus. Datzelfde geldt voor Rachid Alioui, die vaak in de lappenmand lag. Eric Ocansey verliet KVK voor Waasland-Beveren wegens te weinig speelminuten. David Henen was een surprise van de chef in de wintertransferperiode, maar kon geen potten breken in korte invalbeurten. Maxim Deman mocht proeven van het hoogste niveau in de slotwedstrijd tegen Anderlecht, meer kwam hij niet in actie. En dan zijn er nog Alexandre De Bruyn, Jonah Osabutey, Hakim Luqman en Tsotne Bendianishvili. Die laatste vier stonden nul minuten tussen de krijtlijnen. (JC)