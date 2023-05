Moeder Werviksche steekt voetballers Vondels in het nieuw: “We zijn een warm nest”

De voetbalploeg van Vondels vzw neemt ook dit jaar deel aan de zomerspelen van de Special Olympics Belgium. Het evenement vindt plaats van zaterdag 20 tot donderdag 25 mei in Mechelen. De Ieperse ploeg verdedigt zijn titel in een nieuwe outfit, geschonken door Moeder Werviksche. Die wil daarmee het imago van studentenclubs wat bijschaven.

“We trainen op wekelijkse basis om ervoor te zorgen dat we goed voorbereid aan de slag gaan”, zegt Laurens Debreuck van Vondels. “Dit jaar wordt het zeker geen gewone editie. We hebben namelijk onze gouden medaille van vorig jaar te verdedigen, maar iedereen ziet het zitten.”

De ploeg van Vondels kreeg een nieuwe uitrusting van Moeder Werviksche.

“Een comité van oud-praesidiumleden van onze studentenclub heeft vorig jaar een oude traditie nieuw leven ingeblazen”, vertelt Steve Dejan. “Het Klaasbal was, met het verdwijnen van de club, van de kalender geschrapt. Dat moest in ere worden hersteld. Het bal werd een zeer groot succes, met 400 feestvierders. Het volgende Klaasbal is al gepland: op 2 december.”

“Na het bal waren we het direct eens dat de opbrengst naar goede doelen moest gaan. Ons oog viel op Vondels, die ook in Wervik en ver daarbuiten actief is. Vondels is een vzw die ondersteuning biedt aan meerderjarigen met een beperking op het vlak van wonen, werken en vrije tijd. We gingen samen aan tafel zitten.”

“Vorig jaar behaalde hun voetbalploeg een gouden medaille op de Special Olympics Belgium. Om goed voor de dag te komen, kwam de vraag om hun trainingspak te financieren. Tijdens hun laatste training op een kunstgrasveld van KVK Westhoek kwamen we met een delegatie van de club hun pakken brengen. Hun dank was groot en we hopen dat de ploeg opnieuw de gouden plak naar huis kan meenemen.”

In slecht daglicht

“Op die manier willen we met de studentenvereniging positief voor de dag komen. Studentenverenigingen worden vaak negatief in het daglicht gesteld, en we willen aantonen dat een club ook een warm nest kan zijn, met grote vriendschappen. We hebben ook al een gratis vat gegeven in jeugdhuis De Bierpompe, en op 20 mei organiseren we een cantus, voor geïnteresseerde studenten. We hopen dat er in Wervik weer een studentenclub opgericht wordt. Door het Klaasbal in ere te herstellen zorgen we er alvast voor dat toekomstige praesidiumleden niet met lege handen moeten starten”, besluit Steve Dejan.

Het comité bestaat uit Bert, Dries en Tine Verhaege, Christof Leleu, Pieter Boens, Steve Dejan, Sarah Morlion, Sebastiaan Hoornaert, Amélie Vandenbussche, Dieter Dooms, Jos Decock, Lander Vanrobaeys en Peter Impens. (EG)