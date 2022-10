Matchrapport Zulte Waregem: gebrek aan efficiëntie nekt prima prestatie

Essevee deed het lang niet onaardig tegen Standard. Fadera en twee keer Gano lieten na om 100% kansen af te werken. Zo wordt het moeilijk om een wedstrijd te winnen. Diep in de tweede helft was Bostyn betrokken bij een akkefietje in de zestien, strafschop en weg kansen op de winst.

Bostyn 6: Pakte uit met enkele prima reddingen. Maar was ook betrokken bij een fase in de zestien die een penalty opleverde voor Standard.

Ciranni 5: Draafde zijn vlak goed op en af. Was soms te onstuimig in de duels.

Tambedou 6: Is de leider van de defensie. Greep een paar keer gepast in met snedige tackles en behoudt altijd het overzicht.

Willen 6: Maakt echt wel progressie. Dribbelde soms goed in en verstuurde goeie passes vooruit.

Miroshi (84’) 6: Is eigenlijk geen linksachter, maar bewijst waarom hij Drambaiev uit de ploeg houdt. Moet soms nog beter nadenken als hij defensief draait.

Sissako 5: Leed te snel balverlies. Moet beter het overzicht bewaren en rustiger aan de bal zijn.

Vigen (67’) 6: Deed het prima op het middenveld. Een van zijn betere wedstrijden.

Rommens (84’) 6: Zette op de juiste momenten druk. Zijn hoekschoppen blijven een wapen.

Vossen 6: Werkte keihard en dwong Bokadi meteen in de fout. Kreeg niet veel kansen om op doel te besluiten.

Gano (67’) 5: Woog wel op de verdediging, maar wrong twee 100% mogelijkheden de nek om. Zijn we niet gewoon van de goaltjesdief.

Fadera 3: Een ondermaatste prestatie. Eerste miste hij onbegrijpelijk een open kans. Daarna lag hij vaak onnodig tegen de grond. En veel ballen sprongen weg van zijn voet.

Offor (67’) 5: Kwam een moegestreden Gano vervangen. Kon niet echt dreigen.

Tsouka (67’) 3: Was de vervanger van Vigen. Keek tegen een vermijdbare rode kaart aan.

Drambaiev (84’) -: Viel te laat in voor een beoordeling.

Ndour (84’) -: Viel te laat in voor een beoordeling. (JCS)