Marc Dawyndt (KVKO-4A): “Zwaar ontgoocheld in mentaliteit”

Door twee nederlagen op een rij en een achterstand op de koplopers moet KV Koksijde-Oostduinkerke zich de komende weken wellicht focussen op de nacompetitie. “Zondag spelen we de eerste voorbereidingswedstrijd op de eindronde”, is trainer Marc Dawyndt duidelijk. “We moeten niet meer dromen van de titel, want dat zou belachelijk zijn. Het is een utopie te denken dat FA Nieuwpoort of NSVD Handzame geen enkel punt meer zullen pakken.”

Nog voor de eerste wedstrijd van het seizoen op gang gefloten werd, was het nochtans overduidelijk dat KVKO door vriend en tegenstander als de grote titelfavoriet werd bestempeld. “Ik ben de voorbije weken serieus ontgoocheld in de mentaliteit van sommige spelers. Als er gevochten moet worden, laten sommige jongens het afweten. Ik heb de indruk dat enkele spelers de voorbije weken niet meer wilden winnen. Als het nodig is, moet je in vierde provinciale je hoofd voor de bal smijten.”

Sinds dit jaar wordt de eindronde niet langer in poules betwist, maar geldt een systeem van rechtstreekse uitschakeling. “We zullen er onmiddellijk moeten staan of anders is het al afgelopen na één wedstrijd. Ik verwacht dat sommige jongens deze week voor de spiegel gaan staan en zichzelf afvragen of ze wel goed bezig zijn. Misschien kunnen ze een voorbeeld nemen aan Karel Ternier, die zich als oudste speler van de groep elke week honderd procent geeft voor de ploeg”, besluit een duidelijk ontstemde Marc Dawyndt. (PDC)

Zondag 23 april om 15 uur: KV Koksijde-Oostduinkerke – E. Jonkershove.