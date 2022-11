KVK Westhoek ontvangt Eendracht Aalst: “We moeten de leider met de juiste mentaliteit aanpakken”

KVK Westhoek leed tegen KVV Zelzate een tweede opeenvolgende nederlaag op verplaatsing. “Die Oost-Vlaamse ploegen liggen ons blijkbaar niet”, vertelt kapitein Laurenz Simoens, die zich nu opmaakt voor de komst van Eendracht Aalst.

“We brachten veel te weinig om aanspraak te kunnen maken op een punt”, blikt kapitein Laurenz Simoens nog even terug op de wedstrijd van vorig weekend. “We hebben het laten afweten. We waren niet goed in de omschakeling en ik had voor de eerste keer dit seizoen het gevoel dat de mentaliteit bij Westhoek ook niet goed was. Het werd nog een zware nederlaag, maar het verandert weinig aan de zaak.”

Risicowedstrijd

“We zitten in een mindere periode, maar dit moet je ook in het juiste perspectief plaatsen”, vervolgt Simoens. “Centrale verdediger Mahieu was geschorst en middenvelder Koçur was geblesseerd. Dat zijn spelers die we zeker hadden kunnen gebruiken. Ik vermoed dat ze er zondag tegen leider Eendracht Aalst wel weer bij zullen zijn. Het zal erop aankomen om de kansen die we ongetwijfeld zullen krijgen, te benutten. Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar ik denk niet dat we kansloos zijn. Het is een reeks waarin elke ploeg van een andere kan winnen.”

De wedstrijd geldt als risicowedstrijd, waardoor de supporters van Eendracht Aalst verplicht met de bus naar Ieper moeten komen. Dat veroorzaakte op sociale media wat ophef. “Ik hoop niet dat sommigen de verplaatsing van 100 kilometer van Aalst naar Ieper zullen maken om amok te maken. De supporters hebben recht op een leuke en spannende wedstrijd. Vorig seizoen werd de wedstrijd tegen Lokeren-Temse ook als risicomatch bestempeld. Achteraf bleek dat fel overdreven”, besluit de middenvelder. (EG)

Zondag 20 november om 15 uur: KVK Westhoek – Eendracht Aalst.