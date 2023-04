KVC Wingene (4B) klaar voor titelduel: “Hebben nog twee kansen”

KVC Wingene had het tegen Sint Joris alles behalve makkelijk. Toch werd door de leider gewonnen met de hakken over de sloot, iets wat concurrent Varsenare ook deed. Dat maakt dat de volgende wedstrijd heel belangrijk is voor de titel, vindt voorzitter Pieter Derudder.

“We hebben gewonnen, het was wel verdiend, maar het was hakken over de sloot”, geeft Pieter Derudder aan. “Gedurende de eerste helft kregen we de match niet echt in handen. Sint Joris moest niet erg onderdoen en daardoor voelden we dat het moeilijk zou worden. Maar toch behaalden we de nodige overwinning want Varsenare won ook en wij behielden zo de leiding. Wel is er een negatief punt, kapitein Aaron Derudder werd met twee keer geel naar de kleedkamer gestuurd. Zijn eerste was fel overdreven en die hebben we ook betwist, De tweede was wellicht een compensatie na rood voor de bezoekers. Daardoor was het de laatste minuten nog bibberen”.

“Volgende zondag kunnen we in Aartrijke kampioen spelen op voorwaarde dat we winnen en Varsenare punten laat liggen tegen Westkapelle.

Die ploeg heeft ook de punten nodig om nog mee te kunnen doen voor de derde periode. We hebben zelf ook een heel moeilijke match want tegen Aartrijke verloren we op eigen terrein, staan zesde en zijn goed bezig. Komt daarbij dat onze kapitein geschorst is en dat Tibo Mortier out is voor de rest van het seizoen. Wel recupereren we Michael Standaert.”

“Spelen we gelijk is het nog geen ramp en op de slotdag spelen we thuis tegen Ruddervoorde. We hebben dus nog twee kansen om kampioen te spelen maar dat wil niet zeggen dat we er zondag niet vol voor gaan. Als wij winnen en Varsenare verliest zijn we kampioen, als dat niet zo is dan is het op de slotdag volle bak in Wingene tegen een haalbare tegenstander. Dan hebben we een evenementje gepland, is er een etentje en een feestje na de wedstrijd en er is ook wat randanimatie. Als we kampioen zij zal het zeker knallen’’, besluit de voorzitter,

Zondag 23 april om 15 uur: KVV Aartrijke – KVC Wingene.