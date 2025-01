KFC Aarsele (4E) op schema voor eindronde

Het vijfde geklasseerde Aarsele krijgt na Nieuwjaar meteen een zware opdracht in vierde provinciale E met de verplaatsing naar Heestert B. “Deze ploeg kan ik eigenlijk moeilijk inschatten”, opent de 31-jarige doelman Brecht Spriet.

“Door een huwelijk van een goeie vriend diende ik verstek te geven voor de heenmatch, maar vernam wel dat de zware oplawaai terecht was. Het was duidelijk dat niemand echt het toenmalige 3-5-2-spelsysteem begreep. Na drie speeldagen wijzigde de hoofdcoach naar 4-3-3 en sindsdien zijn de resultaten alsmaar beter geworden. Zo goed zelfs dat we nog steeds in strijd zijn voor het beoogde eindrondeticket als vijfde in de stand. We zitten dus perfect op schema.”

De sportieve cel riep ondertussen al groot deel van de kern bij zich om te luisteren naar de intenties voor volgend seizoen. “Om eerlijk te zijn, heb ik nog niks beslist. Het kan zijn dat ik de voetbalschoenen aan de haak hang, in het andere geval teken ik wellicht bij.”

De toekomst van assistent-coach Sven Declercq ligt wel al vast. “Samen met hoofdcoach Arne Naessens heb ik beslist om ook volgend seizoen bij Aarsele te blijven. Daardoor kon de sportieve cel verder werken om een kern samen te stellen. Het doel is om iedereen aan boord te houden en gericht te versterken zodat we ook volgend jaar terug goed scoren. We hebben nu zes moeilijke wedstrijden na elkaar. Als we er enkele kunnen winnen, blijft de eindronde mogelijk”, besluit de 38-jarige onderhoudstechnieker uit Aarsele. (SBR)

Zaterdag 11 januari om 19 uur: FC Sparta Heestert B – KFC Aarsele.