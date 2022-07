KEVC Beselare kan rekenen op ruime spelerskern: “De concurrentie zal groot zijn”

Ook in Beselare was het vorig weekend tijd om kennis te maken met de nieuwe aanwinsten. Met vijftien nieuwkomers zal trainer Mike Dewitte een beroep kunnen doen op een uitgebreide spelerskern.

Nieuwkomer Robbie Bolombo was afwezig tijdens de spelersvoorstelling door vakantie, maar sloot sinds kort aan bij de groep. Hij maakt samen met vier andere spelers van Racing Lauwe de overstap naar KEVC Beselare.

“Ik kom terecht in een nieuwe groep waar ik niemand ken, behalve de spelers van Racing Lauwe die samen met mij de overstap hebben gemaakt. Dat we met enkelen zijn die elkaar al kennen, zal er ongetwijfeld voor zorgen dat we makkelijker integreren in de groep”, merkt Robbie Bolombo op.

Zelf was de 23-jarige Waregemnaar snel overtuigd om de overstap naar Beselare te maken. Hij ziet zijn overstap naar tweede provinciale niet als een stap terug. “Ik heb twee keer gesproken met de trainer. Ik had onmiddellijk een goed gevoel. In Lauwe was het moeilijk om een vaste basisspeler te worden. Ik hoop om in Beselare wel te kunnen aanspraak maken op die vaste basisplaats. Als ik dat zou kunnen verwezenlijken en mijn aandeel zou kunnen hebben in de prestaties van het team, zullen er ongetwijfeld opnieuw kansen komen om op een hoger niveau te gaan spelen.”

Hoge ambitie

Robbie Bolombo was donderdag voor het eerst aanwezig bij de groep en zag meteen dat de concurrentie groot zal zijn. “We hebben een grote kern met veel goede spelers. Er zijn ook heel wat nieuwe jongens, die allemaal gekomen zijn met de ambitie om een plaats in de eerste ploeg te veroveren. Er zal dus hard gewerkt moeten worden. De ambitie van de club is ook hoog.”

“We willen in het eerste jaar in tweede provinciale ons onmiddellijk vestigen in de middenmoot. Zelf hoop ik als spits vooral om veel doelpunten te kunnen scoren en zo mijn steentje bij te dragen aan de prestaties van de ploeg”, besluit de Waregemnaar.

