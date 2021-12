Kerstbabbel met Johan Dierendonck: “KEG is weer springlevend”

Toekijken hoe de voetbalclub van zijn hart ten onder dreigde te gaan, dat kon hij niet. En dus stak ex-voorzitter Johan Dierendonck (43) zijn nek uit. Vier woelige maanden later zegt hij: “KEG is weer springlevend.” Dit is zijn verhaal.

“Ik fungeerde van 2008 tot 2018 als voorzitter van KEG Gistel, en bleef op papier nog twee jaar langer aan om de club niet in problemen te brengen. Toen KEG dreigde te verdwijnen, heb ik in overleg met mijn vrouw (Sarah Van Loock, red.) mijn nek weer uitgestoken. KEG, de club waar ik als jeugdspeler opgegroeid ben en waarvan ik twaalf jaar voorzitter was, mocht niet ophouden te bestaan.”

“Ik dacht vooral aan de 150 jeugdspelers. Daarom heb ik, gezien de precaire financiële en structurele situatie, samen met onze boekhouder Dirk Braet beslist om niet door te starten met een eerste elftal. We wilden ons vooral richten op een gezonde jeugdwerking. Het hoofddoel was: vermijden dat KEG Gistel zou verdwijnen of in andere handen terecht zou komen.”

Felle discussies

“Ondertussen zocht en vond ik zeven nieuwe, gemotiveerde bestuursleden, die mijn visie deelden, om samen een nieuw bestuur te vormen. Op 28 april 2021 organiseerden we een open algemene vergadering, met leden, trainers, supporters. Er werd op die bijeenkomst – in open lucht op de tribunes van De Kegge – veel en fel gediscussieerd. Een groep spelers stelde zelfs voor om gratis de kleuren van het eerste elftal van KEG te verdedigen. Als bestuur zijn we daar, om uiteenlopende redens, niet op ingegaan. Voor mij en het bestuur was vooral het behoud van een gezonde club van belang, niet de eerste ploeg! We wilden de kat uit de boom kijken en starten vanuit de basis.”

Ik dacht vooral aan onze 150 jeugdspelers

Na de algemene vergadering heerste er nog wat onzekerheid. Meerdere ouders kozen het zekere voor het onzekere en lieten hun kinderen bij een andere club tekenen. Na de zomer ging het nieuwe KEG toch van start in de West-Vlaamse voetbalcompetitie, met acht jeugdploegen. Er groeide weer een gezellige, familiale sfeer.

“De heropstart is niet van een leien dakje gelopen, maar door de inzet van het hele bestuur, de trainers en de begeleiders mag ik na vier maanden stellen dat we goed bezig zijn en fier mogen zijn op wat we al gepresteerd hebben. Structureel en organisatorisch hebben we veel positieve stappen gezet. Onze pr-man Kris Smet is erin geslaagd om tal van nieuwe sponsors aan te trekken – voor drie jaar. De nieuwe borden rondom het stadion bewijzen dat KEG weer een goede naam aan het krijgen is. Ook penningmeester Joeri Verbiest is enorm gedreven en houdt onze financiën onder controle. We hebben ook een ouderraad opgericht, met een open rekening. En na de geslaagde mosselavond van begin november kwam er zaad in het bakje om weer te investeren ten voordele van de jeugdwerking.”

“We beschikken met Jan David over een ervaren sportief verantwoordelijke. Ian Piette is technisch verantwoordelijke voor de middenbouw, Kris Tanghe voor de onderbouw. Samen met de trainers zorgen ze voor een deskundige begeleiding van onze spelers. Na nieuwjaar kan er nog een ploeg duivels bijkomen.”

Beloftentrainer Hendrik Anckaert heeft al zijn woord gegeven om volgend seizoen de eerste ploeg van KEG Gistel te leiden. Zijn beste vriend Zbiegnew Swietek, begin de jaren 90 spits bij KV Oostende, zal aan zijn zijde staan als T2.

“Hendrik presteert en evolueert goed met zijn beloften. Enkele spelers zullen zeker kunnen doorstromen naar de eerste ploeg, die volgend seizoen van start gaat in vierde provinciale. Hij voelt zich thuis bij KEG Gistel en samen met zijn vriend Swietek wil hij KEG weer volledig op de voetbalkaart zetten.”

Veertien keer ja

“De toekomst ziet er weer rooskleurig uit. Via WhatsApp kwam ik een groep oud-spelers op het spoor en al veertien spelers hebben hun woord gegeven om volgend seizoen de rood-witte kleuren te verdedigen. Het licht schijnt weer aan het einde van de donkere tunnel. Nu worden we nog afgeremd door de coronamaatregelen, maar we zullen onze stille dromen waarmaken. Alles op zijn tijd.”