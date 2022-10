Kapitein Benjamin Vanspeybrouck legt vinger op de wonde: “Dosko moet gewoon kansen afmaken”

Eind september speelde Dosko op het kunstgrasveld van Dudzele: wervelend voetbal, vijf prachtgoals en een team de koppositie waardig. Dudzele-preses Johnny Deryckere zei toen: “Dit is niet één, maar twee klassen verschil.” Eind oktober heeft Dosko amper drie keer gewonnen. Wat is er aan de hand?

Recent werd in Pittem verloren, vervolgens thuis tegen De Haan en zopas zowaar in Zerkegem. Kapitein Benjamin Vanspeybrouck: “Vooral op kunstgras komen onze kwaliteiten optimaal tot uiting. Op een synthetisch veld wonnen we tegen Beernem en Dudzele. Die vijf nederlagen zadelen ons op met een wrang gevoel. Het baat niet om veldoverwicht te creëren als je faalt in de zone van de waarheid. In Zerkegem, bijvoorbeeld, misten we een karrenvracht doelpunten.”

“Nu, in onze groep is er geen vuiltje aan de lucht, hoor. T1 Pieterjan Clincke zet ons telkens weer op scherp. De coach kan ze er moeilijk zelf intrappen. Dan is er de nieuwe assistent Bjorn Caenepeel, de ideale link tussen beloften en eerste ploeg. Ze vormen een hecht duo; ook voor hen is het heel jammer dat we veel te weinig punten hebben.”

“Dit weekend spelen we thuis tegen Eernegem. Aan onze manier van voetballen moet weinig veranderd worden. We moeten gewoon onze kansen afmaken. Hoe dan ook, die nul op negen moeten we nu echt wel counteren, want een tiende plaats is veel te laag voor een mooie club als Dosko. Dus: geen woorden, maar daden.”

“Vorig seizoen heb ik mijn sabbatjaar wegens bouwwerken onderbroken, toen ik zag dat Dosko me wel kon gebruiken. Dat heb ik me nog niet beklaagd. Integendeel, ik ben fier dat ik van zo’n toffe groep spelers de kapitein mag zijn.” (JPV)

Zondag 30 oktober om 14.30 uur: Dosko Sint-Kruis – SK Eernegem