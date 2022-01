Zulte Waregem verspeelt belangrijke punten in strijd om het behoud

De match van de allerlaatste kans voor Beerschot eindigde in een 3-3 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Na het gelijkspel van afgelopen woensdag tegen Leuven moet Simons opnieuw tevreden zijn met een punt. In de ‘makkelijke’ januarimaand haalde het 2 op 9.

Aangemoedigd door de zangkoren van de thuisaanhang kreeg Beerschot in het begin van de wedstrijd vleugels. Halaimia en Holzhauser dreigden, Konstantopoulos schoot zonder na te denken binnen, 1-0 na nog geen tien minuten. Verdiend was de voorsprong zeker, want Beerschot waande zich heer en meester in de openingsfase.

Vroege wissel

Essevee zocht naar ademruimte, maar Beerschot gaf geen krimp. Ze grepen de West-Vlamingen naar de keel, maar het moest zijn macht toch lichtjes lossen. Simons wisselde topschutter Vossen na nog geen halfuur spelen. Een tactische wissel of een blessure, wie zal het zeggen. De coach zag dat het duo Gano-Vossen elkaar vandaag niet vond en bracht er De Neve in. Die wissel bracht een totale ommekeer in het spel. Na een snelle counter ging Kutesa er met de bal vandoor en schoot de gelijkmaker makkelijk binnen. Een doelpunt dat uit de lucht viel.

Dereck Germano Kutesa viert zijn doelpunt. © (Foto BELGA)

Waar Beerschot zo sterk was in het begin, was het zo zwak na de gelijkmaker. Je voelde dat het fout ging aflopen voor de Antwerpenaren en dat gevoel werd ook bevestigd. Na een VAR-interventie, door handspel in de zestien van Bourdin, kreeg Essevee een strafschop. Gano zette zich achter de bal en trapte de 1-2 tegen de touwen. Zulte Waregem was efficiënt. Een ingevallen De Neve bekroonde de tactische zet van zijn trainer. Nieuwkomer Cools stuurde het jeugdproduct het straatje in en die schoof op zijn beurt de bal vlotjes voorbij Biebauw. Zulte Waregem was niet sterk, maar profiteerde ten volle van een te laks Beerschot.

Paniekerig Zulte Waregem

Sterspeler Holzhauser bleef aan Beerschotse zijde opvallend afwezig. Wanneer ze de Oostenrijker niet betrekken in het spel, komt er geen enkele dreiging van een ander Manneke. Tot overmaat van ramp wisselde coach Torrente hem. Een avond (of seizoen) om snel te vergeten voor Holzhauser.

Zulte Waregem dacht de tweede helft op ervaring uit te spelen, maar daar hield Beerschot geen rekening mee. Rood-groen wilde bevestigen dat het een voorsprong kon vasthouden, maar Shankland prikte nog tegen. Met meer geluk dan kunde legde Noubissi de bal panklaar voor Shankland en die liet Bossut geen kans, 2-3. Een remonte leek in de maak en het bleef dreigen.

Na de aansluitingstreffer sloop er toch nog wat spanning in de tweede 45 minuten. Essevee speelde paniekerig en Bossut trok veel tijd. Simons nam het zekere voor het onzekere en haalde Gano naar de kant voor Boya, een teken dat hij alles op zijn verdediging zette. Dompé bleek wel nog met vertrouwen en aanvalsdrift te spelen. De Fransman dribbelde de paarse verdedigers tureluurs, maar zag het eindproduct van zijn actie net naast gaan. Het verdedigende spel van Essevee werd laat afgestraft door Beerschot. De laatste in de stand kreeg diep in de wedstrijd een strafschop toegewezen en schoot die ook binnen. Invaller Sebaoui kroonde zich tot de held van de avond. Beerschot is nog niet gedegradeerd, het leeft nog. De vraag is hoelang Zulte Waregem nog kan door gaan met deze zwakke vertoningen.

Volgende week zondag trekken Simons en de zijnen naar Genk om daar de drie punten te pakken. (Elian Coussement)