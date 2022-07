Yves Vanderhaeghe en KV Oostende trappen seizoen op gang bij Anderlecht: “Wie hard werkt, staat in de ploeg”

Daar gaan we weer: zondagavond begint KV Oostende aan het voetbalseizoen 2022-2023. Met een bezoekje aan Anderlecht krijgen de Kustboys meteen een topclub voor de kiezen. Trainer Yves Vanderhaeghe blikt alvast positief terug op de voorbereiding.

Met een mooie 2-0 in de galamatch afgelopen zondag stuurde KVO de Nederlandse subtopper Vitesse Arnhem wandelen. Akkoord, voor Vitesse is de voorbereiding nog maar enkele weken ver, maar het geeft de Oostendse burger moed met het oog op een kalm seizoen.

“2-0 winnen tegen Vitesse is mooi, maar het echte werk moet nog beginnen. Als werkpunt zag ik dat we vooral in het begin van de eerste helft te veel ruimte weggaven. Vitesse had zo kansen om op voorsprong te komen”, blijft coach Vanderhaeghe nuchter. “Zijn we klaar om meteen op het veld van Anderlecht te winnen? Dat zullen we zien. Maar de wil, de werklust en de ambitie zijn zeker aanwezig. Een grote portie gretigheid komt een goed resultaat alvast ten goede.”

Typeploeg

Tegen Vitesse stelde Vanderhaeghe volgende elf namen op: Hubert in doel, Katelaris, Tanghe en Medley centraal achterin, Ndicka en Atanga op de flanken, een middenveld met Dewaele, Amade en Bätzner, en tot slot Ambrose met Sakamoto voorin. Berte, D’Haese, Albanese, Musayev en Capon vielen in. De typeploeg voor dit seizoen? “Nee, daar is het veel te vroeg voor. Afgelopen zondag probeerden we nog een en ander uit. Je moet weten dat we in de tien oefenmatchen van de voorbereiding speelminuten verdeelden onder dertig spelers. Het was niet evident om iedereen de gewenste tijd te geven. Sommige spelers sloten door interlandverplichtingen later aan, zoals Kenny Rocha, Thierry Ambrose of Fanos Katelaris, van wie de transfer ook later in orde is gekomen. Het is niet omdat een speler vorige week speelde, dat zijn plaats zondag gegarandeerd is.”

“Ik denk ook dat we nog niet moeten spreken van een definitieve kern. Tussen de openingsspeeldag en ‘transfer deadline day’ (op 1 september, red.) kan je teams met tien andere kernspelers zien. Het is absurd, maar wel waar. Kijk naar KVO vorig jaar: op de laatste dag van de transferperiode zag het nog een rots in de branding vertrekken (Jack Hendry naar Club Brugge, red.). We weten allemaal wat dat betekend heeft. Hopelijk komen we dat nu niet tegen.”

Kapitein

In de slotoefenmatch droeg Anton Tanghe de kapiteinsband. Definitief? “Niet per se”, repliceert de coach. “Anton droeg de band ook al in andere oefenwedstrijden, maar ook Brecht Capon en Guillaume Hubert deden dat. Cameron McGeehan (eind vorig seizoen kapitein, red.) is al de hele voorbereiding geblesseerd en trainde nog niet met de groep – Cam loopt wel al stevig door –, en hij is ook kandidaat. Maar goed, zó belangrijk vind ik dat eigenlijk niet.”

KVO wil het op defensief vlak beter doen dan vorig seizoen (toen 61 tegengoals, red.). Toch is de spoeling achterin nogal dun, met enkel de Cypriotische international Katelaris als nieuwkomer. “We lonken inderdaad naar een extra doelman. Momenteel hebben we drie beloftenkeepers in de kern als mogelijke vervangers van Guillaume Hubert. Ook centraal achterin komt er nog iemand bij”, aldus de coach.

Middenveld

Qua centrale middenvelders zit het wel snor. “Na de vroege wissel van Sieben Dewaele (zonder erg, red.) speelde Nick Bätzner een rijtje lager en brachten we de eerder offensieve Andy Musayev in. Met ook nog McGeehan, Rocha, Alfons Amade en Vincent Koziello hebben we daar aardig wat opties. D’Arpino werkt ook aan een comeback. Kortom: het is aan hen om alle parameters te doen kloppen en een plaats te verdienen.”

Voorin wordt veel verwacht van Thierry Ambrose. De man uit Guadeloupe kende een goeie voorbereiding en moet dit seizoen helemaal tot ontploffing komen. “Hij is allicht een van de jongens met het meeste talent. Als hij zichzelf elke week pijn doet op training, week na week het beste van zichzelf geeft en een topmentaliteit toont: ja, dan mogen we een groots seizoen verwachten. Wat mij betreft is hij een zekerheid. Fysiek kan hij nóg stappen zetten.” Yves Vanderhaeghe verwacht wel nog een transfer van Makhtar Gueye, die door een omgeslagen enkel een stukje van de voorbereiding miste.

“Ik denk dat ook Marko Kvasina andere pistes bekijkt”, aldus Yves Vanderhaeghe. Mickaël Biron, vorig seizoen door KVO aan de gedegradeerde zusterclub Nancy uitgeleend, trekt voor zowat 2,5 miljoen naar tweedeklasser RWDM. “Hij wist me in korte tijd te charmeren: maakte veel goals, nam veel afvallende ballen op zich, kwam onder de druk van verdedigers uit. Ik had graag een seizoentje met hem gewerkt, ja. Mickäel had een interessant profiel. Nu, als werknemer van de club schik ik me naar de werkwijze van de club. Als ze een serieus bod niet konden weigeren, moet ik daar ook achter staan.”

Jongeren

En tot slot, zagen we ook heel wat jongeren progressie maken. “Evangelos Patoulidis kende een prima voorbereiding, net als Mo Berte en Andy Musayev. Ze gelden als referentie: wie hard werkt, week in en week uit, die krijgt kansen en staat in de ploeg. Musayev, bijvoorbeeld, toont kwaliteiten die in eerste klasse bepalend kunnen zijn. Daarom gaven we hem ook een profcontract. Hij speelt in het laatste derde van het veld met de neus naar de goal, kan links en rechts spelen, pakt uit met verrassende dribbels, is explosief en levert enorm veel werk in de recuperatie”, besluit Yves Vanderhaeghe.

(Timmy Van Assche)