Weer geen zege voor Club Brugge dat dubbele achterstand goed maakte

Ook tegen Charleroi kon Scott Parker die felbegeerde eerste driepunter niet over de lijn trekken. Club Brugge haalde wel een 0-2 achterstand op maar kan in deze fase van de competitie geen vrede nemen met nieuw puntenverlies. Badji en (alweer) een owngoal van Mechele zorgden voor een vroege dubbele achterstand. Lang vanop de stip en de ingevallen Skov Olsen konden de meubelen nog enigszins redden.

Zes competitiewedstrijden zonder zege werden er zeven. Ook tegen Charleroi kon Club Brugge geen einde maken aan die negatieve spiraal. Onder Scott Parker blijft het voetbal oude wijn in nieuwe zakken. Brugge begon nochtans veelbelovend aan de partij, gesteund door het thuispubliek. Maar al snel kwamen de defensieve zorgen weer naar boven én alweer een onwaarschijnlijk grote portie pech. Mechele kreeg dit keer de voorkeur op Sylla en vormde achterin met Odoi het centrale duo. Wekelijks schuiven met je centrale as achterin lijkt ons alvast geen blijk van vertrouwen en standvastigheid. Op het kwartier keek Brugge al tegen een dubbele achterstand aan. Badji, uitgerekend hij, de man die voor Blauw-Zwart nauwelijks kon scoren, vloerde Mignolet van dichtbij. De 0-2 minuten leek wel een fase uit Comedy Capers. Een deviatie van Mignolet op de voet van Mechele die zo voor de tweede opeenvolgende thuiswedstrijd zijn eigen doelman verschalkte. Al neemt dat niet weg dat Kayembe met een vanzelfsprekend gemak door de defensie kon snijden. Volgende week terug een ander centraal duo?

Van 0-2 naar 2-2

De thuisploeg grossierde in foute passes, het leek net alsof ze voor het eerst samen op het veld stonden. De jonge Nusa, die eindelijk nog eens een basisplaats kreeg, verzoop mee. In blessuretijd volgde een levenslijn. Een lichte fout op Lang resulteerde in een strafschop en die zette de Nederlander feilloos om. Het startsignaal voor een complete metamorfose. Met Skov Olsen in de plaats van Nusa begon Brugge na rust opeens wel te voetballen. Vanaken, erg matig voor rust, verstuurde een prima dieptebal op Skov Olsen en de bordjes hingen terug in evenwicht. Zo snel kan het gaan in voetbal, het thuispubliek rook bloed en de decibels gingen in de lucht. Een volgende splijtende pass van Vanaken op alweer Skov Olsen zorgde voor een rode kaart na een te late tackle van Boukamir. Een verschroeiend Brugs slotoffensief kwam er niet. Een volley van Vanaken was nog de grootste mogelijkheid op de drie punten maar finaal gooide Blauw-Zwart weer twee punten te grabbel. Coach Parker blijft op zoek naar zijn eerste driepunter, dan maar volgende week op Zulte Waregem?