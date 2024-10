“Vorige week ging mijn kleinzoon voor het eerst mee”: Francis Van Daele is een halve eeuw Cerclesupporter

Francis Van Daele is al decennialang supporter van Cercle Brugge. Hij heeft al 50 jaar een abonnement met een stek in de hoofdtribune van het Jan Breydelstadion. Hij maakte dit seizoen de Europese verplaatsing mee naar het Schotse Kilmarnock en in december volgt het Sloveense Ljubljana.

Francis Van Daele had samen met zijn echtgenote Kim Saunders tot vijf jaar geleden een slagerij langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries. De Cercleliefde werd door de voorouders en de hele familie met de paplepel meegegeven. “Wij hebben dat nu doorgegeven aan onze kinderen. Ik heb al zo’n 50 jaar een abonnement en vorige week ging zelfs voor de eerste keer mijn kleinzoon Mats mee”, vertelt Francis.

Dat Cercle zondagavond op bezoek bij Union na een onwaarschijnlijk zwakke eerste helft slechts één goal in het krijt stond, mocht een mirakel heten. Na de pauze draaide groen-zwart de situatie helemaal om en won. Euforisch moet het team van Muslic niet doen. Groen-zwart kent een wisselvallig seizoen met heel wat ups-and-downs. “Het begon bij de transfers die er niet meteen doorkwamen”, vindt Francis. “Denkey die niet kon vertrekken, waar ze wellicht op gehoopt hadden. En spelers die ze hebben laten gaan, zoals Da Silva Lopes die nog steeds geen ploeg heeft en vorig seizoen één van de sterkhouders was. En Lemaréchal als toch wel een zeer creatieve middenvelder. Er was dan nog zo goed als de volledige achterlijn met Daland, Popovic en Siquet.”

Denkey, als topschutter vorig seizoen, kwam volgens Francis weinig in beeld en Cercle creëerde amper kansen. Dit zorgde voor frustraties. “Zo konden ze geen wedstrijden winnen. Het verliep alsmaar moeilijker, met als grootste uitschuiver vorige donderdag in IJsland. Ik vond het beschamend, vernederend. Ik was eerder gestopt met werken. Toen ik bij aanvang de opstelling zag, dacht ik: ze zouden beter niet aan de match beginnen. Dergelijke keuzes maak je toch niet voor een Europese avond. Op die manier nam je het vertrouwen van iedereen weg en liet je gasten met frustraties thuis.”

Verwittiging

“Starten met de beste ploeg en dan later eventueel vervangen was een betere optie geweest. Om Europees voetbal af te dwingen, hadden ze toch een jaar hard gewerkt. De trainer deed het zeer goed, met de ploeg die hij had. Een vierde plaats, Europees en ze hadden de topschutter. Daar bleef nog weinig van over. Thuis tegen Wislaw Krakow maakten we hetzelfde mee en speelden ze bijna die ruime voorsprong van in Polen kwijt. Dat moest toen toch al een verwittiging zijn. Volgens mij kunnen de meeste spelers dat drukke programma wel aan.”

Na de winst in het Dudenpark moet Cercle in de eerste plaats verder punten pakken om onderin het klassement weg te geraken. Met in november Charleroi en Anderlecht thuis en Standard uit. “Na de koppen bij elkaar te hebben gestoken, moeten de neuzen bij iedereen in dezelfde richting staan, om vanaf nu eigenlijk in alle competities voluit gaan. Dus ook Europees en de Belgische beker. Niet langer gokken en keuzes maken. Ze zien dan wel waar ze uitkomen. Winnen is en blijft nog altijd de beste motivatie”, aldus Francis.

Naar Slovenië

Samen met zijn echtgenote maakte hij dit seizoen voor de eerste keer een Europese verplaatsing naar Kilmarnock. Op donderdag 12 december gaan ze ook de wedstrijd tegen Olimpija in het Sloveense Ljubljana bekijken. Ze doen dat in het gezelschap van Francis zijn broer Frederiek Van Daele, zijn vrouw en gewezen basketbalspeler Koen Bolle en zijn echtgenote Peggy Debuysere. “De trip naar Schotland was super. We gaan met het vliegtuig naar Ljubljana om dan naast de match ook de stad bezoeken. Misschien is er een Kerstmarkt waar we eens kunnen vertoeven.”