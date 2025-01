Voormalig KV Kortrijk-coach Freyr Alexandersson heeft nieuwe uitdaging beet

Freyr Alexandersson heeft na zijn ontslag bij KV Kortrijk een nieuwe uitdaging beet. De IJslander wordt de nieuwe hoofdcoach van het Noorse SK Brann, zo raakte maandagavond bekend. Hij ondertekende bij de Noorse vicekampioen een contract tot 2027.

De 42-jarige Alexandersson werd vorige maand door Kortrijk op de keien gezet na een reeks tegenvallende resultaten. Bij de Kerels volgde hij in januari vorig jaar Joseph Akpala op, die ad interim had overgenomen van de ontslagen Glen De Boeck. Hij slaagde erin KVK via de relegation play-offs en een barrage tegen 1B-club tegen Lommel in de hoogste klasse te houden. In het Guldensporenstadion werd hij opgevolgd door Yves Vanderhaeghe.

Voor Alexandersson wordt het zijn eerste uitdaging in Noorwegen. De IJslander was in eigen land al hoofdcoach bij Leiknir en in Denemarken bij Lyngby. Brann moest in 2024 de titel in Noorwegen aan Bodo/Glimt laten en begint pas eind maart aan het nieuwe seizoen.