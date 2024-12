“Ik ben momenteel ingeschreven bij VDAB, maar ik ga mijn stempelkaartje weer indienen”: Yves Vanderhaeghe moet KV Kortrijk in de hoogste klasse houden

Daags na het ontslag van Freyr Alexandersson tovert KV Kortrijk een oude bekende uit de hoed. Yves Vanderhaeghe (54) wordt opnieuw hoofdcoach van de Kerels. Met een contract tot het einde van het seizoen heeft hij een duidelijke missie: de Veekaa in de hoogste afdeling houden. Bij succes wordt zijn contract automatisch verlengd. Voor Vanderhaeghe, een vertrouwde naam bij de Kerels, wordt dit zijn derde termijn als trainer.

Na een periode zonder job moest Vanderhaeghe zich aanmelden bij de VDAB, om een stempelkaart te krijgen, maar die periode bleek van korte duur. Yves Vanderhaeghe keert terug naar zijn vertrouwde omgeving. Zijn trainerscarrière begon als assistent van Hein Vanhaezebrouck, in 2014 promoveerde hij tot hoofdtrainer. Hij leidde KV Kortrijk meteen naar Play-Off I en bewees daarmee zijn waarde. Na een succesvolle periode bij Kortrijk volgde een overstap naar KV Oostende. In 2017 was hij ook aan de slag bij de KAA Gent. In 2018 keerde hij terug naar Kortrijk, en behaalde hij de halve finale van de Croky Cup. Zijn buitenlandse avontuur in Saudi-Arabië bij Al-Faisaly liep niet van een leien dakje: na vier maanden moest hij vertrekken.

Enkele maanden na zijn laatste job lijkt Vanderhaeghe klaar voor een frisse start bij KV Kortrijk. “Ik hoopte dat deze kans nog zou komen, maar ik had het gevoel dat ik wat vergeten werd. Kortrijk voelt als een welgekomen kerstgeschenk. Ik wil mezelf en deze club opnieuw op de kaart zetten,” zegt hij vol overtuiging.

Ook CEO Sports Pieter Eeclo is enthousiast. “Yves kent de club door en door. Hij staat zaterdag voor de 380ste keer in onze rood-witte dug-out. Samen willen we de weg naar boven inzetten.”

Dat Vanderhaeghe niet heeft stilgezeten, was meteen duidelijk. “Ik heb dagelijks gesport en ben twaalf kilogram vermagerd. Dat maakt sporten aangenamer. Hopelijk kan ik tijdens dit nieuwe avontuur ook tijd blijven vrijmaken om te sporten.”

Zes trainers in drie jaar tijd

KV Kortrijk staat bekend als een ‘trainerskerkhof’. In drie jaar tijd versleet de club zes trainers, waaronder Adnan Custovic, Bernd Storck, Edward Still, Glen De Boeck en Freyr Alexandersson. De West-Vlaming krijgt een contract tot het einde van het seizoen. “Ik begrijp dat Kortrijk het zo aanpakt. Dit is het moment van de waarheid, voor zowel de club als mezelf. Als we goede resultaten boeken, is dat een win-win.”

De wedstrijd tegen rode lantaarn Beerschot wordt alvast een eerste test. Vanderhaeghe moet bewijzen dat hij de man op de juiste plaats is : “We weten dat de komende twee wedstrijden voor nieuwjaar cruciaal zijn voor onze toekomst. Een uitmatch op Beerschot wordt niet makkelijk, zij hebben vertrouwen opgedaan de laatste weken. Maar ik weet dat er kwaliteit in deze ploeg zit om het verhaal tot een goed einde te brengen.”

Vanderhaeghe hoopt opnieuw te kunnen samenwerken met zijn rechterhand Gino Caen. “Ik hoef maar naar Gino te kijken en hij weet al wat hij moet doen. Hij begrijpt mijn werkwijze volledig.” Daarnaast spelen Francky Vandendriessche en Joseph Akpala volgens Vanderhaeghe een sleutelrol. “Francky kent elke penalty sinds 1970, en Joseph geeft zijn feedback precies wanneer het nodig is. Hun professionaliteit inspireert mij enorm.” (Eli Decruyenaere)