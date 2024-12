In korte tijd van mirakelcoach naar zondebok: KVK beëindigt samenwerking met hoofdcoach Freyr Alexandersson

Freyr Alexandersson is niet langer de hoofdcoach van KV Kortrijk. De IJslander betaalt de tol voor de tegenvallende prestaties. De zware0-3-pandoeringtegen Dender bleek de spreekwoordelijke druppel voor het Kortrijkse bestuur. Alexandersson was nog geen jaar coach van de Kerels. Ondertussen staat de Veekaa dicht bij een terugkeer van oude bekendeYves Vanderhaegheom Alexandersson op te volgen.

Het ene jaar is het andere niet. Vorig seizoen werd Alexandersson nog als een ware held onthaald in het Guldensporenstadion, maar vandaag wordt hij zonder pardon bedankt voor bewezen diensten.Na de overwinning tegen KV Mechelen en een sterke eerste helft in Genk leek er geen vuiltje aan de lucht, tot Dender op bezoek kwam…

Freyr Alexandersson kwam vorig seizoen als een onbekende naam naar België, maar drukte al snel zijn stempel in Kortrijk. Onder zijn leiding wisten de Kerels het behoud in de Jupiler Pro League af te dwingen. Hij blies nieuw leven in een team dat op sterven na dood leek. De zege tegen Anderlecht op de laatste speeldag van de reguliere competitie gaf de Veekaa vleugels. En hoewel de match tegen Lommel in de play-downs allesbehalve vlekkeloos verliep, wisten de Kerels zich toch van het behoud in 1A te verzekeren, met dank aan een fenomenaleThierry Ambrose.

Stabiliteit

De IJslander stond plots in de spotlights. Volgens verschillende bronnen toondeUnion Saint-Gilloiseafgelopen zomer interesse in Alexandersson. De Brusselaars zochten naar een frisse, tactische coach die hun succesverhaal kon voortzetten. Alexandersson koos uiteindelijk voor de stabiliteit bij KV Kortrijk, waar hij meer inspraak kreeg in het transferbeleid en het sportieve beleid van de club.

Na het miraculeuze seizoen kreeg Alexandersson tijdens de zomermercato meer macht dan ooit te voren. Hij kreeg de kans om een volledige voorbereiding te leiden, stelde zelf zijn technische staf samen en had een grote vinger in de pap bij de transfers. Het onverwachte ontslag van clubicoonGlenn Verbauwhedezorgde echter voor een eerste teken aan de wand. De supporters waren teleurgesteld en begonnen hun twijfels te uiten richting de IJslander.

Sfeer sloeg om

Toch startte KV Kortrijk het seizoen niet slecht. Overwinningen tegen Cercle Brugge en Standard zorgden voor geloof in het Guldensporenstadion. De ploeg toonde in de beginweken het voetbal dat Alexandersson voor ogen had: dynamisch en gedisciplineerd. Maar de slordigheden slopen er snel in. De resultaten vielen tegen, de verdediging lekte als een zeef en het aanvallende spel oogde inspiratieloos.

De opdracht is duidelijk: Kortrijk uit de degradatiezone loodsen

Van de laatste vijftien wedstrijden won Kortrijk er slechts drie. De sfeer in het stadion sloeg om. Spandoeken met“Freyr out”werden een vaste waarde, en bij verliespartijen klonk luid boegeroep vanuit de tribunes. De nederlaag tegen Dender werd de druppel. Niet alleen was het resultaat beschamend, ook het vertoonde spel – angstig en defensief – zette kwaad bloed bij de fans.

Ontslag

Na de 0-3 tegen Dender bleef Alexandersson verrassend zelfverzekerd. “Ik vrees niet voor mijn job”, klonk het bij de IJslander. “In België wordt er altijd naar de coach gekeken als er iets fout loopt en dat vind ik jammer.” Maar helaas dacht het bestuur hier anders over. Na intern overleg werd de knoop doorgehakt: het project-Alexandersson werd vroegtijdig stopgezet. Ook zijn Deense rechterhandJonathan Hartmannmoest vertrekken.

De club staat bekend om zijntrainerskerkhof. In amper drie jaar tijd is Alexandersson al de vijfde coach die moet opstappen. Eerder moestenAdnan Custovic(2022),Bernd Storck(2022),Edward Still(2023) enGlen De Boeck(2023) hun koffers pakken.

Alexandersson is na Brian Riemer (Anderlecht), Óscar García (OHL), Christian Lattanzio (STVV) en Miron Muslic (Cercle Brugge) al de vijfde coach in de Jupiler Pro League die dit seizoen bedankt wordt voor bewezen diensten.

Yves Vanderhaeghe

Lang hoeft KV Kortrijk niet te zoeken naar een opvolger. Yves Vanderhaeghe, een oude bekende in het Guldensporenstadion, staat op het punt zijn comeback te maken. De 54-jarige trainer kent de club als zijn broekzak. Hij begon er zijn trainerscarrière als assistent en nam in 2014 voor het eerst over alsT1. Tijdens zijn tweede termijn (2018-2021) slaagde hij erin KV Kortrijk opnieuw sportief op de rails te krijgen, al was het ook toen een parcours met ups en downs.

Na omzwervingen bijCercle Brugge,AA GentenKV Oostende– en een kort avontuur in Saudi-Arabië bijAl-Faisaly FC– lijkt Vanderhaeghe klaar om voor een derde keer zijn stempel te drukken bij de Veekaa. De opdracht is duidelijk: Kortrijk uit de degradatiezone loodsen.

“Oude liefde roest niet”, zeggen ze weleens. Maar zal Vanderhaeghe erin slagen om nieuw leven in de ploeg te blazen? De uitdaging voor Vanderhaeghe is niet min. KV Kortrijk staat momenteel op een gedeelde voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League, met slechts17 puntenna18 speeldagen. Het is duidelijk dat er snel resultaten moeten komen om de ploeg uit de gevarenzone te trekken. De wedstrijd tegen rode lantaarn Beerschot wordt alvast een eerste grote test voor Vanderhaeghe, die moet bewijzen dat hij de juiste man op de juiste plaats is om het tij te keren. (Eli Decruyenaere)