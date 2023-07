Vol aan de bak. En vol achter de ploeg

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen opnieuw onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Welpen of leeuwen

Welaan dan. Na een heel korte en wisselvallige voorbereiding wordt blauw-zwart genadeloos vroeg op het strijdtoneel gesommeerd. Veel excuses zijn er niet voor de vernieuwde en nog niet eens volledige groep, want met name in de verdediging blijft de spoeling dun, waardoor we toch nog wel wat beweging op de transfermarkt verwachten. Aarhus en KV Mechelen komen eraan in een tijdspanne van pakweg vier dagen. Ontbijt voor kampioenen voor de ene, een vat vol twijfel voor de ander. Ikzelf zit bij de tweede lichting. We verkochten een pak kwaliteit en automatismen en de jongens die kwamen om die schoenen te vullen zijn nog volop zoekende bij hun nieuwe werkgever. Kan je het hen kwalijk nemen? Maar hier is de achterban veeleisend en gulzig waardoor er bitter weinig marge is voor fouten. Vol aan de bak, dus. En vol achter de ploeg. Want ik mis het een beetje: dagen van voordien aftellen om naar Jan Breydel af te zakken en er daar een sfeertje van te maken waarover jaren nadien nog wordt gesproken. Vandaag zitten we allemaal geduldig te wachten tot de tenoren de bal beroeren en als dit niet meteen naar wens gaat dan volgt al vlug gemor in plaats aanmoedigingen. Het zal de tijdsgeest zijn, vermoed ik. Daar is toch ook een belangrijke taak weggelegd voor Ronny Deila, de man die in staat moet zijn om welpen om te toveren in leeuwen. Als dit gebeurt, dan weet ik dat de tribunes zullen volgen en dan reken ik op vuurwerk.

Zeulen met talent

De vakantiemaanden staan sowieso eerder symbool voor een aperitieftafel in ’t zonnetje dan voor een voetbalmatch op het scherp van de snee. En aangezien de magie van andere sporten zoals wielrennen of tennis mij volledig ontgaat, volg ik eigenlijk dagelijks wat er wereldwijd op de voetbalmarkt gebeurt, zodat ik mijn columns in de stille uurtjes kan vullen. Het jaarlijkse, erg onromantische gezeul met onontgonnen, gevestigd, of gedateerd voetbaltalent volg ik ieder jaar met stijgende verbazing. Ook dit jaar is er weer een niet te ontkennen trend: de verhuis van vele goudzoekers op noppen naar de zanderige geldoases van Saudi-Arabië. In ruil voor duizelingwekkende lonen is er daar een soort witwas aan de gang die ongezien is. Benieuwd hoe de wereldvoetbalbond FIFA met in hun spoor de ongenaakbaar gewaande Premier League op deze machtsgreep gaan reageren. Je kan voetbalspelers met een carrière van beperkte houdbaarheid niet verwijten dat ze pakweg twee seizoenen oliedollars gaan scheppen, maar wat met geloofwaardigheid van de sport en de ethiek? En zullen ook daar de nieuwe regels rond financiële fair play straks gelden? Er is genoeg werk aan de winkel om de balans in het voetbal op wereldvlak te behouden.

Transit

Ondertussen gaat alles in België zijn gangetje. Weinig nieuws onder de zon. België is een transitcompetitie, ideaal voor rijke buitenlanders om hier wat materiaal onder te brengen om later met wat winst te verkopen. De ploegen die het anders aan boord willen leggen, kopen ondertussen steeds jongere spelers die ze steeds minder vaak kunnen overtuigen om nog een seizoentje aan boord te blijven omdat hun ontwikkeling als voetballer nog niet is afgerond. Ook bij Club zien we het meer en meer. De tegenstander op de competitieopener KV Mechelen houdt het traditioneel meer bescheiden in het tussenseizoen. Vorig seizoen was er één met ups en downs voor De Kakkers, ondanks de bereikte bekerfinale. Het zou voor een ambitieus Club Brugge geen onneembare hindernis mogen vormen om het nieuwe seizoen aan te vatten. Maar de Belgische competitie blijft onvoorspelbaar en niet te onderschatten: weinig ruimte, stugge tegenstanders, veel fysiek gestommel… Nieuwkomers die denken dat ze het hier allemaal aan ‘flenters’ gaan spelen denken beter twee keer goed na of kunnen voor wijze raad altijd even bellen met Noa Lang in Eindhoven.