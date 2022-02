Van kwaad naar erger voor KV Kortrijk: nu ook verlies in Beerschot

KV Kortrijk toonde twee gezichten op bezoek bij hekkensluiter Beerschot. De Kerels startten prima aan de partij en kwamen op voorsprong via Moreno. Gaandeweg zakten de troepen van Karim Belhocine weg. 2-1-verlies was de uitkomst. De top acht glipt steeds meer uit de handen. En volgende week volgt de derby tegen Zulte Waregem.

KV Kortrijk had dringend punten nodig om de aansluiting met de top acht niet te verliezen. Na de zwakke resultaten greep Karim Belhocine in. De coach van de Kerels kon weer rekenen op doelman Ilic, ook Vandendriessche was opnieuw inzetbaar na een blessure. Moreno verving de geschorste Kadri.

Coronagevallen

Bij de thuisploeg zagen we een heel ander Beerschot. De hekkensluiter kampte met zes coronagevallen en wisselde afgelopen week van trainer. Onder meer Holzhauser, Sanusi en Suzuki ontbraken. Dom, Pietermaat, Vaca, Sebaoui en Rigo kwamen aan de aftrap.

Alsof er nog niet miserie genoeg was in Antwerpen, startte de match met een paar minuten vertraging. Een van de doelnetten was niet in orde. We waren nog geen tien minuten ver en Biebauw mocht al een bal uit die herstelde netten vissen. Moreno haalde uit en zag zijn trap afwijken op het been van Dom. Het leer verdween met een boogje over de doelman van de Ratten: 0-1. Van den Bergh ging dan aan het klungelen, Selemani kon net niet profiteren.

Moreno valt uit

Halverwege de eerste periode kwam Beerschot opzetten. Avenatti kopte eerst naast, op het halfuur was het wel raak. De Uruguayaan scoorde tegen zijn ex-ploeg. De Kerels reageerden op hoekschop, maar Vandendriessche en Sainsbury slaagden er niet in om af te werken.

Kortrijk zakte weg en zag ook Moreno uitvallen. De Colombiaan kwam hard in aanraking met de grasmat en greep naar de schouder. Op dat moment stond KVK met tien. Beerschot profiteerde optimaal. Shankland legde af, Sebaoui werkte propertjes af in de winkelhaak: 2-1. Ilic moest dan nog een inzet van Shankland uit zijn doelvlak zweven. De West-Vlamingen trokken met kopzorgen naar de kleedkamers.

Weinig kansen

KVK had heel wat werk voor de boeg om eindelijk die eerste zege in 2022 binnen te halen. De bezoekers gingen op zoek naar die gelijkmaker, Selemani trapte voorlangs. Beerschot teerde iets meer op de tegenaanval. Shankland plaatste, zijn inzet ging maar nipt voorbij de kruising.

Met nog zo’n twintig minuten te gaan, bracht Belhocine twee andere jongens. Henen en Messaoudi moesten het gaan doen, Mbayo en Palaversa mochten gaan rusten. De intenties waren er wel, maar veel grote kansen bracht dat niet op voor KVK, op een trap van Benchaib na.

De Kerels zien de top acht steeds verder uit hun handen glippen. Een 3 op 21 staat op het armtierige tussentijdse rapport. Volgende week volgt de derby al tegen Essevee en dan is het écht wel van moeten.

(Jochen Coorevits / Foto Belga)