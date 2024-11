Tackle: “We worden gegijzeld en belachelijk gemaakt door een paar buurtbewoners met een dubbele agenda”

Altijd raak, vlijmscherp, maar fair. Zo tackelen onze huisanalisten Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle) week na week de meest opvallende voetbalgebeurtenissen van het afgelopen weekend en werpen ze hun blik op hun volgende thuiswedstrijd. Stevig en zuiver op de bal, zoals een uitstekende tackle hoort te zijn.

Grof geschut

Vorige zaterdag haalde Club nog eens ouderwets het grof geschut boven op Jan Breydel en dat was toch veel te lang geleden. Er was veel commotie geweest binnen de club over het feit dat blauw-zwart al te vaak bij een ogenschijnlijk veilige voorsprong letterlijk de voet van het gaspedaal haalde waardoor men in plaats van rustig de match uit te spelen zichzelf steevast problemen en frustraties op de hals haalde. De jongens van trainer Mazzu waren bij deze het kind van de rekening. Club zette als blok overal op het veld veel druk en dwong de arme kanaries uit Sint-Truiden keer op keer in balverlies. Als alles naar wens verloopt, is het makkelijk om uitblinkers te citeren, maar naast uiteraard de heerlijke voetballer Christos Tzolis mag zijn foerier Romeo Vermant niet over het hoofd worden gezien voor zijn nooit aflatende werkkracht. Een rijtje lager hebben we nu naast vaste waarden Vanaken en Onyedika met Jashari een nieuwe fonkeling aan de kroon ontdekt. Een leider, een bijter én een vaardige voetballer. De lange zoektocht naar de nieuwere versie van Ruud Vormer lijkt hiermee beëindigd. Het hoeft gezegd: de tegenstander was zaterdag ongeïnspireerd, dus een prestatie met deze intenties moet uiteraard worden herhaald om bevestigd te worden. Maar we hopen dat de mentaliteitsshift in het kopje bij de jongens nu eindelijk is gemaakt waardoor we het verlies van domme en onnodige punten hierbij kunnen afsluiten.

“De lange zoektocht naar de nieuwere versie van Ruud Vormer lijkt beëindigd”

Gegijzeld

Hoe ouderwets en voorhistorisch de stand na 90 minuten leek, zo rauw was de toestand alweer in het kletsnatte en doorregende Jan Breydelstadion. Steevast kijk ik met een bang hartje uit naar de voorspellingen tijdens het weekend want als er regen wordt voorspeld dan neem je maar beter stevige voorzorgen. Overal was er zaterdag water: op de tribunes, in de kantines, in de wc’s, in de catacomben… Nergens kon je schuilen, want nogal wat mensen lieten de tweede helft aan zich voorbijgaan en stonden op de tippen van hun tenen boven de hoofden van hun lotgenoten naar buiten te turen om toch maar iets te kunnen volgen van het verdere verloop van de wedstrijd in ietwat drogere omstandigheden. Met de vele tweets en reacties op sociale media van de fans van Aston Villa nog vers in het geheugen worden de Brugse fans stilaan woedend over de omstandigheden waarin zowel de thuis- als de uitfans worden ontvangen. We worden gegijzeld en belachelijk gemaakt door een paar buurtbewoners met een dubbele agenda. Bovendien is deze situatie stilaan onhoudbaar voor Brugge die terecht loopt te pronken met de schoonheid en de charme van de stad, maar wat betreft sportinfrastructuur voor hun grootste ambassadeurs niet verder komt dan installaties die in het vroegere Oostblok de norm waren. Hier moet en zal een einde aan komen, want anders komen beide Brugse voetbalploegen ongetwijfeld in de problemen. Geen twijfel mogelijk dat er dan een paar klagers in de buurt van de Lange Molenstraat een flesje gaan kraken, maar het is aan iedereen die de ernst van deze situatie inziet om het gezond verstand te laten zegevieren en in 2025 definitief van start te gaan met de bouw van het nieuwe stadion.

Lakmoesproef

Zaterdag wacht ons dus opnieuw een thuismatch waarin we de lakmoesproef kunnen nemen om te zien of de spelersgroep op de ingeslagen weg zal verder gaan. Na een blitzbezoek aan het mythische Celtic Park deze week wacht ons het stugge FCV Dender EH dat dit seizoen al meermaals heeft bewezen zijn voetje niet terug te trekken en als het nodig is niet vies is om de bus te parkeren. Aan Club om geduldig genoeg te zijn en dominant te blijven om zo de punten aan huis te houden en aldus in het spoor te blijven van competitieleider Genk.