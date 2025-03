Tackle: “Met een beetje geluk en goals vieren we in april onze 126ste verjaardag in Sevilla of het Portugese Guimaraes”

Altijd raak, vlijmscherp, maar fair. Zo tackelen onze huisanalisten Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle) week na week de meest opvallende voetbalgebeurtenissen van het afgelopen weekend en werpen ze hun blik op hun volgende thuiswedstrijd. Stevig en zuiver op de bal, zoals een uitstekende tackle hoort te zijn.

Hopen op een beetje geluk en goals

Lopen jullie ook zo nerveus voor de elfdaagse veldtocht? Vier matchen van 6 tot 16 maart zullen onze nabije toekomst én geschiedenis bepalen. Wanneer u deze regels op gedrukt papier leest, kent u misschien al het resultaat van de Europese heenmatch bij Jagiellonia Bialystok op donderdag 6 maart. Brachten onze jongens uit de heksenketel een eerbaar resultaat mee? Behielden ze de optie op kwalificatie voor – ik moet in mijn arm knijpen om het te geloven – een Europese kwartfinale?

Zelfs al is er nog maar een waterkans, dan moeten we er in de terugmatch op donderdag 13 maart voluit gaan voor Europese Cerclehistorie. Iedereen op post dus! En lijkt er geen verdere kwalificatie haalbaar, dan past het om met een groot hart de ploeg te bedanken en te feliciteren voor die unieke campagne van veertien (!) matchen die ons tot half maart in Europa hield. Met een beetje geluk en goals vieren we in april onze 126ste verjaardag in Sevilla of het Portugese Guimaraes.

Zelfs met tien man de baas

Zo vlot de goals er Europees vaak invlogen, zo hard nijpt het scoreschoentje in de vaderlandse competitie. Na de quasi kansenloze wanvertoning in Kortrijk versierden we thuis tegen Antwerp zo veel schietgelegenheid als we konden dromen. Helaas, het spelletje vijf-keer-schieten-voor-een-frank leverde geen enkel geldig doelpunt op. Met opnieuw een trieste hoofdrol voor de scheidsrechter en VAR. Die lieten een drieste trap op een groene kuit passeren maar gaven wel onze sterkhouder Ravych een rode kaart.

“Tegen Antwerp leverde het spelletje vijf-keer-schieten-voor-een-frank geen doelpuntenkermis op”

Zelfs met tien man bleven we de baas. Met voor mij persoonlijk als uitblinker Lucas Perrin. Zoals die Fransman achteraan opruimt, met passen strooit en op de meest onverwachte momenten in de aanval opduikt: dat is technisch, fysiek en qua inzicht een topaanwinst. Die mentaliteit zullen we zondag 9 maart in de derby hard nodig hebben. Want er zijn nog punten nodig om de degradatie-eindronde te ontlopen of op zijn minst een comfortabele startpositie in te nemen.

Als één familie de storm uitzweten

Na de derby en de Europese terugmatch rest er nog één ontmoeting in de reguliere competitie. De kalendermaker stuurt ons voor een laatste puntenkans naar Anderlecht. Nu de mauven zich definitief voor play-off 1 plaatsten, valt te hopen dat ze een aantal sleutelspelers laten rusten en herstellen voor de eindstrijd van de competitie en de bekerfinale.

Bij de start van het seizoen voelden we al aan onze kleine teen dat we tot op het laatst voor het behoud zouden moeten knokken. Tegelijk hebben de uitgaande transfers ons financieel gezuiverd, zoals op het supportersoverleg vorige week werd bevestigd. Daardoor kunnen we vanaf volgend seizoen met een gerust hart weer beginnen te bouwen aan de ploeg en ook letterlijk aan het oefencentrum. Maar eerst keihard supporteren voor de jongens die strijden voor onze plek in de hoogste klasse. Als één familie, hand in hand de storm uitzweten.