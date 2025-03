Tackle: “Jaren van ongezonde, kunstmatig opgeklopte frustraties leidden dit weekend tot hallucinante taferelen”

Altijd raak, vlijmscherp, maar fair. Zo tackelen onze huisanalisten Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle) week na week de meest opvallende voetbalgebeurtenissen van het afgelopen weekend en werpen ze hun blik op hun volgende thuiswedstrijd. Stevig en zuiver op de bal, zoals een uitstekende tackle hoort te zijn.

Builen en blutsen

Al een paar jaar is de Brugse derby helemaal niet meer wat die ooit was: een gemoedelijke hap met wat familiair getits en geplaag. Iedereen droeg zijn kleuren, men bestelde samen pintjes in de talrijke volkscafés die de stad Brugge en haar deelgemeenten rijk was. Nooit was de wedstrijd tegen Cercle een risicomatch, want in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Antwerpen gingen wij hier amicaal met elkaar om. Brugge is een relatief kleine stad en bij velen van ons verschilt enkel de kleur van onze sjaal tijdens ‘den derby’. Voor de rest zijn we vrienden of familie, collega’s of dichte werkmakkers. Die tijden zijn voorbij. Er is een nieuwe generatie supporters het stadion binnen geslopen met geheel andere bedoelingen. Bij Club hebben we ervaring met zulke zaken en zijn we alert als de dingen dreigen te ontsporen, getuige de ingreep van ons bestuur eerder dit seizoen, nadat een supportersgroep de hele blauw-zwarte familie dreigde in een slecht daglicht te zetten. Bij onze groene buren steken ze echter al jaren hun kop in het zand. Jaren van ongezonde, kunstmatig opgeklopte frustraties leidden dit weekend tot hallucinante taferelen waarbij de entourage én de spelers van de buren als dolle honden de vlag van Ardon Jashari en een cameraman te lijf gingen. Nadien werden sommige van onze spelers achter de Noordtribune nog bespuwd en bekogeld. De week voordien was één van hun supporters ook al viraal gegaan in Kortrijk waardoor het imago van de zogenaamde sympathieke ‘vereniging’ aan een stevige opknapbeurt toe is, want de builen en de blutsen zijn ondertussen al niet meer te tellen.

Ardon Jashari

Trouwens, over Ardon Jashari gesproken. Verschillende generaties bestuursleden bij Club hebben door de jaren heen bewezen over een uitzonderlijke neus te beschikken om talent naar Brugge te brengen. Wie verantwoordelijk is voor het ontdekken van deze parel mag echter direct erelid worden bij blauw-zwart. De voorbereiding van de 0-1 tijdens de laatste derby was zijn kwalitatieve staalkaart: hij draaide bijzonder kort weg van zijn tegenstander, sneed dan als een mes door de boter de kleine rechthoek binnen en bleef koelbloedig genoeg om een perfecte assist te geven aan zijn kapitein. Een spuiter vertelde me achteraf dat Chrisiaan Ravych 24 uur na deze actie nog enigszins verward werd aangetroffen in Tillegem Bos. Dat is geen schande, want Youri Tielemans had vier dagen eerder ook al op zijn minst een zware valling opgelopen in de rechtstreekse duels tegen deze uiterst getalenteerde Zwitser. De helaasheid der dingen fluistert me echter onverbiddelijk in het oor dat zulke jongens even vlug opgepikt worden door sterke Europese ploegen en dus niet overdreven lang te bewonderen zijn in dat mooie blauw-zwarte shirt. Ik hoop echter dat we op zijn minst nog volgend seizoen van deze topper op onze velden kunnen genieten, want ik heb ze zelden zo zien heersen op het middenveld bij ons.

“Wie Jashari ontdekte mag direct erelid worden bij blauw-zwart”

Prijzen

De teerlingen zijn grotendeels geworpen en na de match van zondag tegen Charleroi weten we hoeveel punten we moeten goedmaken in de play-offs. Onze uitstekende Champions League-campagne heeft ons zonder twijfel veel punten gekost, want vlekkeloos schakelen tussen beide competities is enkel voor de allergrootsten weggelegd en ondanks het feit dat Club financieel over een stevige basis beschikt, is de economische realiteit onverbiddelijk: de loonkost van de kern mag niet ontsporen waardoor de beurs opentrekken in januari enkel kon voor directe meerwaarde, iets wat niet simpel is tijdens een wintermercato. Maar straks is het speelschema helemaal duidelijk en we rekenen 100% op de aanwezige jongens om tot eind mei alle registers open te trekken om nieuwe prijzen in de wacht te slepen. Want supporters zijn gulzig. Zelfs een bezadigde oude jongeling als mezelf ontsnapt niet aan deze vaststelling.