Tackle: “Laat onze jonkies leergeld betalen in derde klasse, niet tegen zulke krijgers”

Altijd raak, vlijmscherp, maar fair. Zo tackelen onze huisanalisten Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle) week na week de meest opvallende voetbalgebeurtenissen van het afgelopen weekend en werpen ze hun blik op hun volgende thuiswedstrijd. Stevig en zuiver op de bal, zoals een uitstekende tackle hoort te zijn.

Waar was de rock & roll

Een opgeluchte “Oef!” golfde zondag door de bezoekerstribune en de Brugse huiskamers, na een week waarin Cercle zichzelf Europees in de voet schoot. Waar was de rock & roll gebleven? Dat vroeg ik me verbaasd af bij het zien van de selectie voor Vikingur. Naar je hoogste internationale podium ooit – en waarvoor je van de UEFA maar liefst 3 miljoen euro startgeld kreeg – stuur je toch geen reserveploeg? Alsof een rockband die eindelijk de kans krijgt om zich op Rock Werchter te tonen, op halve kracht zou zingen om zich te sparen voor een caféconcert. Integendeel, Europees voetbal is het toneel om door te groeien. Vol gas!

Na de wanvertoning tegen Krakow was het opnieuw onderschatten van de tegenstander een onverantwoorde en respectloze gok. En dat bovendien in een wedstrijd met deze keer wél een groot belang. We mogen de verantwoordelijke(n) geen ezel(s) noemen, want die beestjes stoten zich maar één keer aan dezelfde steen… Laat onze jonkies leergeld betalen in derde klasse, niet tegen zulke krijgers.

Tegen gemotiveerde krijgers

Want hoe bescheiden de IJslandse competitie ook mag zijn, Vikingur had in de voorronde wel drie tegenstanders uitgeschakeld. Het argument om de kernspelers te sparen, werd weggeblazen door de realiteit dat een lager aangeschreven tegenstander zich altijd dubbel plooit. Zeker wanneer je zulk team extra motiveert door hen tot een reservenniveau te vernederen.

“Wij zijn beschaafde supporters, maar lap ons dit geen derde keer of het kot zal te klein zijn”

Deze ploegselectie was ook respectloos voor de meegereisde supporters. Achteraf slechts een woordelijke verontschuldiging, zonder de minste compensatie voor de dure reis, klinkt hol als je weet hoeveel centen we van de UEFA voor deze campagne krijgen. Wij zijn beschaafde supporters, maar lap ons dit geen derde keer of het kot zal te klein zijn. Te beginnen donderdag in de beker tegen het ‘kleine’ Olympic Charleroi, dat ons exact twintig seizoenen al eens uitschakelde. Een gewaarschuwd man…

Verlangen naar mooi kerstcadeau

De zege op Union was een duur bevochten, knappe prestatie. Daar zien we graag een positief vervolg van thuis tegen Charleroi, bij LASK Linz in Oostenrijk en thuis tegen Anderlecht. Het was de jongste jaren telkens een mooi kerstcadeau dat we tegen de winter bij de mensen stonden. De huidige strijd om uit de kelder te geraken, is dus niks nieuws onder de zon.

Waar we hopelijk ook van af geraken, is die besmettelijke pest van gevaarlijk vuurwerk in de Belgische tribunes. Moeten er doden vallen vooraleer iemand die idioten stopt? Nadat vorige week een speler van Menen in provinciale (!) door vuurwerk een vinger verloor, had een groep Mechelse imbecielen de trieste eer van drie medesupporters ernstig te verwonden. Eén persoon werd naar het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek gebracht en zal een blijvend litteken in zijn gezicht overhouden. Het zal jezelf of jouw kind maar zijn.

Citaat: