Tackle: “Die tweede ster, dat is onze allergrootste wens voor het nieuwe jaar”

Tweede ster

De kerstboom staat ondertussen alweer op zolder, de bubbels werden geschonken en de lege flessen zijn na het feestgewoel stiekem in het schemerdonker naar de glascontainer gebracht. Ook in ons voetbal is de feestroes alweer helemaal naar de achtergrond verdrongen. Club doet voorlopig wat het moet doen in beker en competitie. OHL werd droogweg afgeserveerd en in Brussel, bij de zelfverklaarde uitvinders van het champagnevoetbal, duurde het geen tien minuten om de sprankel te herleiden naar goedkope cava, geserveerd door wankele mauve obers, struikelend over losliggende stukken grasmat. Hopelijk is de toon voor 2025 daarmee gezet. Club zet zijn ongeslagen reeks dominant verder en neemt steeds meer positie in aan de top van het klassement waardoor de komende eindsprint in het voorjaar tenminste geen halve mirakels zal vergen om uitzicht te krijgen op die tweede ster boven ons embleem. Want voor de meeste Club-fans waarmee ik al heb gesproken, is dit toch de allergrootste wens voor het nieuwe jaar. De hele Clubfamilie werkte zich het afgelopen decennium uit de naad om de toonaangevende voorbeeldclub van dit land te worden en met een nieuwe titel zou dit statement finaal gemaakt zijn. Beeld je ook de kansen in om nieuwe fanartikelen te slijten aan het blauwe legioen. De businessman in Bob Madou is nu al aan het watertanden en geef die maar eens ongelijk!

Klasbak

In het voetbal moet je altijd met twee woorden spreken, zeker als het over trainers gaat. Wat Nicky Hayen hier echter uit zijn mouw schudt, heb ik in mijn lange periode als actieve fan zelden gezien. Hayen is rustig, klaar kijkend, moedig en ootmoedig. Hij heeft altijd een plan en zijn plan klopt. Hij heeft ook zijn spelers helemaal mee in het verhaal, al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen die de regel bevestigen waardoor de moeilijkheidsgraad van zijn opdracht extra in de verf gezet wordt. Daarmee wil ik zeker ook het team rondom de coach niet uit het oog verliezen, maar Nicky is het uitstalraam. Hayen is een klasbak, daar waren ze zelfs tot in Wales bij Haverfordwest County AFC helemaal van overtuigd toen hij in 2022 werd aangeworven voor Club NXT. Het mag misschien riskant lijken om een trainer te bewieroken, maar het zal mij niet tegenhouden. De Truienaar past perfect in het plaatje hoe ik mijn Club graag vertegenwoordigd zie: intelligent maar bescheiden, zelfbewust maar een teamspeler. Limburgers en West-Vlamingen, we houden meer van elkaar dan we openlijk willen toegeven.

Kielse Ratten

De maand januari staat in het teken van thuismatchen over alle competities heen. Om de drie dagen trekken we op een ander front ten strijde. Voor de competitie wacht zondag een nooit te onderschatten opdracht tegen een weerbare hekkensluiter Beerschot. De Kielse Ratten zitten in het nauw en iedereen weet hoe die beestjes reageren als de degradatieval moeilijk te ontlopen lijkt. Het is aan ons om daar genadeloos mee om te springen, gebruik makende van de ruime kern. Het wordt zeker zaak om te goochelen met data om te zien welke jongens fris zitten en wie misschien een sprokkeldag kan gebruiken. Het zotte tempo waaraan de matchen om de drie dagen op ons afkomen zal dit allemaal als vanzelf wel uitwijzen maar ik ben haast zeker dat Nicky Hayen een plan heeft. En als de trainer de weg wijst, dan kunnen we maar beter volgen.