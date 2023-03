‘t Zit in de familie: Roméo Vermant (19) al vierde generatie in de eerste ploeg van Club Brugge

Roméo Vermant maakte afgelopen weekend zijn debuut op het allerhoogste niveau. In de 2-1-nederlaag op Kortrijk kwam Vermant in de 83ste minuut in de plaats van Mats Rits. Een opmerkelijke gebeurtenis, want zo werd de 19-jarige Vermant de vierde generatie binnen zijn familie die op het hoogste niveau aan spelen toe kwam bij Club Brugge.

Het opmerkelijke verhaal startte in de jaren 30 met Marcel Van Vyve. Club Brugge heette toen nog FC Brugeois. Van Vyve was een van de sterspelers destijds en droeg in totaal meer dan 250 keer het Brugse wedstrijdshirt. Ook na zijn actieve voetbalcarrière bleef hij betrokken in het Brugse verhaal. Samen met zijn vrouw Meentje werd hij conciërge en terreinbewaarder van het Albert Dyserynckstadion, in de volksmond beter bekend als ‘De Klokke’.

Marcel Van Vyve. © clubbrugge.be

Ook Marcels zoon Eric heeft een blauw-zwart verleden, weliswaar minder roemvol dan dat van zijn vader. Hij speelde welgeteld 45 minuten voor het eerste elftal, in de jaren 60 tijdens de bekerwedstrijd op Sint-Gillis Waas. Tijdens de rust mocht Eric Van Vyve invallen. De wedstrijd eindigde op een 3-3-gelijkspel en Van Vyve scoorde een strafschop waardoor Club Brugge met 4-5 won.

Eric Van Vyve © clubbrugge.be

Erics dochter Stefanie trouwde met Sven Vermant. In 1996 werd ze gekroond tot Miss Belgian Beauty. Sven bouwde een mooie carrière uit op Jan Breydel. Hij speelde er van 1993 tot 2001 en kroonde zich twee keer tot kampioen en even veel keer mocht hij de Belgische Beker in de lucht steken. Na een passage bij Schalke 04 keerde hij nogmaals naar de heimat terug. In totaal speelde Sven Vermant meer dan 400 wedstrijden voor Club Brugge.

Sven Vermant in actie bij Club Brugge. © BELGA

Zoon Roméo Vermant werd niet toevallig geboren in Gelsenkirchen. Roméo heeft nog een hele weg af te leggen om in de voetsporen van papa Sven te treden, maar de voortekenen zijn gunstig. Inmiddels is hij al aan zijn derde seizoen bij Club NXT bezig. Hij was er dus ook al bij tijdens de eerste passage in 1B. Tegen Deinze scoorde hij toen op 17-jarige leeftijd zijn eerste treffer in 1B.

Ook dit seizoen is Vermant trefzeker, met acht stuks is hij topscorer voor Club NXT. Eind februari maakte hij een fenomenale omhaal tegen SK Beveren die de wereld rond ging.

Afgelopen zaterdag maakte hij zijn debuut voor de A-ploeg, waardoor dus een vierde generatie op het veld stond. Benieuwd hoe ver de carrière van Roméo Vermant uiteindelijk zal reiken.

