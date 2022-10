Selemani trekt met KVK naar Genk, waar de Comorees ei zo na tekende: “Hopelijk kan ik beslissend zijn”

Het is een wonder dat hij nog bij KV Kortrijk speelt, maar toch is het de realiteit. Faïz Selemani (28) focust zich na een woelige transferzomer waarin meerdere (droom)transfers afsprongen weer volledig op rood & wit.

De transferzorgen liggen achter hem en dat zag je. Faïz Selemani speelde bevrijd tegen Antwerp en was in de schaduw van Lamkel Zé eigenlijk de echte man van de match met zijn strijd, dribbels en een knap doelpunt. Is zijn persoonlijke trein maar ook die van KVK vertrokken? Dan zou de Comorees zijn cijfers van vorig seizoen wel eens kunnen evenaren. Selemani scoorde toen 13 keer en gaf 6 assists, wat interesse uit binnen- en buitenland opwekte.

“Dat is normaal, niet? We speelden een sterke eerste seizoenshelft vorig seizoen waarin ik een enorm aandeel had. Dan is het normaal dat je een stapje hoger wilt, zeker op mijn leeftijd.”

Interesse van Genk

Dat stapje hoger zat er zeker in, Selemani genoot verregaande interesse van Racing Genk, maar door diverse extra-sportieve redenen sprong die transfer af: “Het mocht helaas niet zijn. Ik was enorm teleurgesteld, maar dat is het leven en dat is voetbal.”

Hopelijk kan ik tegen Genk beslissend zijn

Toeval wil dat Selemani met zijn ploeg, net nu hij terug in de basis staat, komende zaterdag naar de Limburgers trekt. Al ligt de intelligente nummer tien daar niet wakker van: “Die match wordt gewoon een match zoals alle andere, het doet niets speciaals met mij. Het voornaamste is dat ik terug kan doen waar ik het beste in ben, voetballen. Hopelijk kan ik tegen Genk beslissend zijn”, zegt een heel rustige Selemani.

In de gewonnen match tegen Antwerp verscheen de Comorees voor het eerst dit seizoen samen met Didier Lamkel Zé in de Kortrijkse basiself en dat rendeerde.

Dodelijk duo

Het duo zorgde voor veel energie en technische kwaliteit binnen de ploeg. Lamkel Zé gaf een assist op Avenatti voor de 1-0, dat weet intussen heel België, en Selemani maakte op prachtige wijze de 2-0. De twee vonden elkaar vaak, wat de Antwerpse defensie vaak deed wankelen. “Didier en ik spelen heel goed samen. We zijn allebei spelers met een goeie techniek die hard willen werken en de club naar een hoger niveau kunnen tillen”, aldus Selemani.

Naast de mislukte transfer naar Genk, liep het ook met de andere aanbiedingen stroef. Ook een transfer naar het Egyptische Al Ahly SC liep mis. Selemani blijft dus minstens tot januari speler van KVK, dat volgens het dribbelwonder niet zakt: er is nog meer kwaliteit in de ploeg dan vorig seizoen, de club heeft mooie inkomende transfers gedaan. Hopelijk zijn we nu vertrokken.”