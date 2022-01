Schreuder over komst Union: “Het is de grootste titelkandidaat”

Het is vijf voor twaalf in de titelstrijd. Club Brugge doet er goed aan om donderdagavond de punten thuis te houden tegen autoritaire leider Union. Bij een nederlaag kan de kloof zomaar eventjes oplopen tot twaalf punten. “Union is de grootste titelkandidaat”, beseft ook coach Schreuder.

Het sprookje van Union blijft maar standhouden. De troepen van Felice Mazzu beleven het seizoen van hun leven en meer en meer kenners dichten hen ook titelkansen toe. “Zij zitten in een flow en hebben weinig druk om hier naartoe te komen”, weet Schreuder.

Topscorer

“Ze staan verdiend bovenaan. Wij willen daar ook staan. Ze zijn de grootste titelkandidaat met wat ze al hebben laten zien. Ze hebben het meeste goals gemaakt, het minste goals tegen en ze hebben ook de topscorer van de competitie.”

Wat is echter hun grootste kwaliteit? “Ze zijn het beste team. Dat is een groot compliment voor hun coach, het is ook het belangrijkste in voetbal. Zo’n promovendus die onmiddellijk bovenaan meedraait zie je niet vaak. Hoffenheim deed dat ook eens toen ze promoveerden maar dat is alweer meer dan tien jaar geleden. Het is ontzettend knap wat ze laten zien.”

Al grote stappen gezet, maar nog heel veel ruimte om te verbeteren

Het defensieve spel van Club op Standard was echter minder knap om te zien. “We moeten scherp zijn in de verdediging. We stonden afgelopen zondag twee à drie keer niet goed. Ik ben hier pas drie weken, we hebben al grote stappen gezet maar er is nog heel veel ruimte om te verbeteren. Het vergt een andere denkwijze dan wat ze gewend waren.”

Geen extra druk

Hendry is er achteraan niet bij na zijn rode kaart zondag, wellicht neemt Mata zijn plaats in. Van extra druk om te winnen is er volgens de coach geen sprake.

“Het verschil is negen punten, dat kunnen er zes of twaalf worden. Cruciaal is deze wedstrijd nog niet. Er is bij Club Brugge iedere wedstrijd druk, die druk is er bij een topclub. Voetbal is een resultaatsport. Ik denk vooral aan onze manier van spelen. Als we dat goed doen, komt het resultaat vanzelf. We weten hun kwaliteiten. Wij spelen thuis en willen dominant zijn, zij zullen het initiatief wellicht aan ons laten. Het wordt een heel interessante wedstrijd met twee verschillende speelstijlen.”