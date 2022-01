Revancheert kwetsbaar Club Brugge zich in dubbele Slag om Vlaanderen?

Zondag reist Club naar KV Kortrijk en volgende week treft het twee keer AA Gent: woensdag in de Ghelamco Arena in de heenwedstrijd van de halve finale van de beker en zondag thuis voor de competitie. De 6-1-nederlaag van eind augustus in de heenronde in gedachten, is de vraag vooral: hoe zorgt Club ervoor dat het dit keer wel defensief stabiel is?

Weet je nog, 29 augustus 2021, AA Gent-Club Brugge? Vooraf had coach Hein Vanhaezebrouck met een lofzang over het ongenaakbare Club zijn Buffalo’s in een underdogpositie gemanoeuvreerd. Maar zijn ploeg greep Club op het veld wel meteen naar de keel. 6-1, de aartsrivaal vernederd.

En keihard met de neus op de feiten gedrukt: de landskampioen was die dag nergens… en is vijf maanden later defensief nog steeds bijzonder kwetsbaar: na speeldag 23 al 30 tegengoals, meer dan Cercle en Kortrijk. Hoe komt dat?

“Vooral in de omschakeling worden ze te makkelijk gepakt”, vindt Olivier De Cock, ex-flankverdediger van Club én Clubsupporter. “Er is ook al veel veranderd dit seizoen, met nu ook een trainerswissel. Flexibel zijn is belangrijk, maar om een bepaalde standvastigheid te creëren, helpt het natuurlijk wel om met dezelfde namen en hetzelfde systeem te spelen.”

Eind augustus ging Club op het veld van AA Gent zwaar onderuit met 6-1-cijfers. Vijf maanden later blijft de defensie zorgen baren. (foto Belga) © BRUNO FAHY BELGA

Kleine dingetjes

“Vooral op links is er te weinig stabiliteit en je ziet dat tegenstanders daar de ruimte zoeken. Zelfs in overtalsituaties worden daar kansen en doelpunten weggegeven, omdat er niet efficiënt genoeg verdedigd wordt. Het zijn kleine dingetjes die daarbij het verschil maken. Mijn indruk is dat achterin iedereen een beetje naar elkaar kijkt en er niemand de leiding in handen neemt.”

“Nsoki is iemand die gestuurd moet worden, wanneer hij wel en niet moet doordekken, maar dat gebeurt te weinig. Je voelt dat er achterin nood is aan een echte patron, die coacht en foutjes goedmaakt. Als je heel hoog druk zet en met heel veel ruimte in de rug speelt, moet je defensief stabiel zijn, maar ik vind dat een driemansdefensie dit Club precies nog kwetsbaarder maakt.”

Tijd te kort

Een andere factor is: de tijdnood van Alfred Schreuder om in de nieuwe spelwijze al die zo belangrijke details ingetraind te krijgen. Sven Vermant, ex-speler en ex-sportleider van Club, nam vier jaar geleden in januari bij Waasland-Beveren in dezelfde omstandigheden over van Clement: na één week stage meteen competitiewedstrijden beginnen spelen. “Je komt daardoor tijd te kort”, zegt hij.

Clubs Eder Balanta en Gent’s Alessio Castro Montes. © BELGA

“Zeker in de dominante manier van spelen van Club, is het enorm belangrijk dat je alle details kunt uitwerken en daar komt heel veel bij kijken om dat honderd procent op punt te krijgen – en uiteraard moet ook de attitude, de verbetenheid aanwezig zijn om doelpunten absoluut te willen vermijden. Het bepaalt of die assist of preassist er wel of niet komt, of de tegenstander wel of niet dicht bij je doel komt en of je wel of niet een doelpunt slikt.”

Openingen

“In mijn ogen is de basis van elke ploeg de verdediging en dus hoort een coach te beginnen met die stabiel te maken”, zegt de Kroatische Bruggeling Jerko Tipuric, ex-centrumverdediger en ex-coach van onder meer Cercle.

Met deze drie achterin gaan ze het niet redden

“Die stabiliteit hangt af van de doelman en de laatste mannen voor hem. Wat bij Club opvalt, is dat er niemand de verdediging leidt. Daardoor staan ze niet altijd op de juiste plaats. Ze verlaten hun plaats en laten openingen voor de tegenstander. Als je dan als grote verdediger tegenover een kleine, snelle aanvaller komt te staan, zit je in de shit. Op die manier bevind je je de hele tijd op glad ijs.”

“Het grootste probleem is dat geen enkele van de drie verdedigers – Mechele, Nsoki en Hendry – een rasverdediger is. Dat zie je aan de keuzes die ze maken en de scherpte waarmee ze tussenkomen. Als je het onderscheid niet kunt maken tussen wat essentieel is en wat niet, dan doe je onvermijdelijk domme dingen. Geen van de drie is daarin zelfverzekerd. Alle drie hebben ze nood aan zekerheid naast zich.”

Verfrist

“Ik begrijp dat Hendry als leider werd gehaald, maar een eigenschap van een leider is dat hij zelf de juiste keuzes maakt en dat doet hij niet. Deze verdediging kan niet standvastig functioneren. Met deze drie gaan ze het niet redden. Club lijkt mij ook minder scherp geworden in de versnellingen.”

“Het is natuurlijk al heel diep geweest, met in de Champions League een niveau dat te hoog gegrepen was. Daarom lijkt het mij ook essentieel dat de coach de ploeg verfrist om dit seizoen tot een goed einde te kunnen brengen.”

