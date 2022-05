Rabbi Matondo (Cercle Brugge) genomineerd voor Ebbenhouten Schoen

Donderdag 19 mei om 19.00 uur wordt de nieuwe Ebbenhouten Schoen uitgereikt. Deze trofee wordt overhandigd aan de beste Afrikaanse speler of speler van Afrikaanse origine in de Belgische voetbalcompetitie. Rabbi Matondo van Cercle Brugge is één van de vijf genomineerden.

De 21-jarige aanvaller van groen-zwart gaf het seizoen vooral in de terugronde de nodige kleur en progressie. Hij was als topschutter van de ploeg goed voor negen goals en twee assists. Matondo komt uit een hechte voetbalfamilie. Zijn vader Dada speelde voor diverse clubs in zijn geboorteland Congo DR. Hij en zijn echtgenote trokken als prille twintigers naar Groot-Brittannië waar drie zonen het levenslicht zagen: Cedric, de jongste Japhet die bij Cardiff City aan de slag is en Rabbi, die na zijn geboorte in Liverpool, in de hoofdstad van Wales ging voetballen. Hij doorliep er de jeugdrangen en voelt zich dan ook meer Welshman dan Engelsman en kreeg voor de nationale ploeg van Wales ondertussen al enkele selecties.

Daarna ging hij als jonge voetballer aan de slag bij Manchester City en is nu eigendom van het Duitse Schalke 04 dat vorig weekend de promotie naar de Bundesliga verwezenlijkte. Cercle leende de speler dit seizoen bij Schalke en is bereid de aankoopoptie te lichten. Matondo kent Cercles voorstel, ook wat hij zelf zou verdienen. Volgens groen-zwart is het voor zijn verdere ontwikkeling beter om nog een seizoen langer bij groen-zwart te blijven. Na zijn sterk seizoen is de aanvaller nu genomineerd voor de Ebbenhouten Schoen, naast Paul Onuachu. De spits van KRC Genk won in januari reeds de Gouden Schoen en was vorig jaar laureaat van de African Award. De andere genomineerden zijn Michael Ngadeu-Ngadjui en Tarik Tissoudali van KAA Gent en Joshua Zirkzee van Anderlecht.