Palaversa (KV Kortrijk) moet geen schorsing uitzitten na “onbesuisde tackle” in match tegen OHL

Ante Palaversa (KV Kortrijk) en Sory Kaba (OHL) hoeven na hun rode kaart in het onderlinge competitieduel afgelopen weekend geen schorsing uit te zitten. Dat heeft het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beslist. Kaba ontving twee speeldagen schorsing volledig met uitstel, Palaversa werd zelfs helemaal vrijgesproken.

Al na één minuut moest KV Kortrijk het in de thuismatch tegen OH Leuven (2-1) met een man minder zien te rooien. Palaversa raakte het leer bij een stevig duel met Kristiyan Malinov, maar plantte daarbij zijn studs op de enkel van de OHL-speler. Scheidsrechter Vergoote toonde de Kroaat op aangeven van de VAR de rode kaart.

Lang kon OHL niet profiteren van het numerieke overtal, want vlak voor de rust werd ook Kaba uitgesloten. Bij een Leuvense aanval kwam de aanvaller net te laat om een voorzet van Maertens te deviëren. KVK-verdediger Dewaele was sneller op de bal en kreeg de studs van Kaba op zijn hiel. Na tussenkomst van de VAR kreeg de spits rood van ref Vergoote.

Onbeduisde tackle

Het Bondsparket vorderde twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) voor de “onbesuisde tackle” van Palaversa, maar KV Kortrijk ging in verzet en kreeg gelijk. Het Disciplinair Comité beoordeelde de fase als een “courant duel, eigen aan het voetbal” en wees erop dat Malinov eigenlijk te laat kwam “en zich spijtig genoeg heeft bezeerd”. Omdat het volgens de disciplinaire instantie “een normale spelbeweging was”, werd Palaversa vrijgesproken van een sanctie.

Ook bij de rode kaart voor Kaba gaat het Disciplinair Comité ervan uit dat de OHL-spits de bal wil spelen en ook raakt. “Maar de bal was te ver. Kaba maakt een inschattingsfout om in het strafschopgebied met verdedigers in de buurt met gestrekt been naar de bal te gaan in een ultieme poging de bal te deviëren. Het contact had ongetwijfeld een (zware) blessure kunnen veroorzaken”, luidt het oordeel. Bovenop de volledig voorwaardelijke schorsing – die “ontradend moet werken” – komt een effectieve boete van 1.000 euro.