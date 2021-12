Opluchting aan de kust: KVO wint van Eupen

De crisis (even) in de kiem gesmoord: KV Oostende won het levensbelangrijke duel tegen Eupen met 2-1. KVO moest wel een vroege achterstand ombuigen, maar toonde in de tweede helft weer het gezicht van weleer.

Voor KV Oostende is december zowat de maand van de waarheid met onder andere een clash tegen degradatiekandidaat Beerschot. Maar nu kwam Eupen op bezoek, dat toch al zes competitiewedstrijden op zoek was naar een zege. In doel maakte Jordy Schelfhout z’n competitiedebuut wegens ziekte van Guillaume Hubert. Belofte Richmond Badu zat daardoor op de bank. Brecht Capon ging als rechtsbuiten spelen. Bij Eupen was het uitkijken voor spelmaker Stef Peeters en sluipschutter Smail Prevljak.

De wedstrijd kon voor KVO niet slechter beginnen. Vincent Koziello, van wie veel wordt verwacht, bezeerde zich na nog geen 30 seconden in een stevig duel. Een paar minuten later moest de Fransman al naar de kant. Op het kwartier kwam Oostende goed weg: Peeters stuurde Prevljak in het straatje en de Bosnische spits mikte raak in de verste hoek. Meteen erna kon Gueye een goeie rush en voorzet van Ndicka niet afronden, aan de overkant kraakte Kayembe z’n afstandsschot. Het sein voor de Oostkantonners om de match in handen te nemen. Lambert zet tussen de linies laag voor naar Cools, zijn schuiver wordt geklemd door Schelfhout.

Halfweg een eerste échte KVO-kans: D’Arpino met de goeie voorzet, Himmelmann ranselt de bal uit de hoek. De Kustboys speelden echter veel te traag om het goed georganiseerde Eupen in verlegenheid te brengen – combinaties waren schaars. We moeten al doorspoelen naar het einde van de eerste helft voor wat Oostendse opwinding: Bätzner snoept de bal af, dribbelt erop los en knalt in de korte hoek, waar weer Himmelmann met een prachtige reflex uitpakt.

Na de koffie was een alerte Schelfhout nodig om de 0-2 te vermijden. Maar daarna kwam KVO opzetten en probeerde het ferm wat druk te ontwikkelen – het ging op de Eupense helft kamperen. Gevolg: een schot van D’Arpino likte te lat. De druk loonde: Gueye werd neergetrokken in de zestien en de bal ging op de stip. Maar na tussenkomt van de VAR werd de beslissing overroepen – tot groot ongenoegen van het publiek.

Uiteindelijk vond Oostende toch de opening: Ndicka diep op de doorgelopen Gueye en die plaatst de bal netjes voorbij Himmelmann – de verdiende gelijkmaker. Meteen erna stuurde Bätzner Gueye opnieuw diep, maar dit keer knalde de Senegalees hard op de keeper.

Toch ging KVO over Eupen. De ingevallen Bätzner bracht al een hele match een tikkeltje extra. Nu mocht de Duitser oprukken en aanleggen om knap de 2-1 binnen te rammen. Daarmee komt een einde aan vijf competitienederlagen op een rij en mogen Blessin & co wat vrijer ademen. (TVA)