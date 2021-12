Opinie: waarom toch nam Francky Dury zelf niet eerder ontslag?

Het heftige en agressieve protest van de fans begin oktober na een 5-1 in Seraing werd dan toch het begin van het einde voor Francky Dury. Het was niet de eerste keer dat de fans zich zo afzetten tegen het Monument van de Gaverbeek. “Maar zo heftig, daar schrokken we toch van”, aldus CEO Eddy Cordier.

Toch bleef de coach na een informatieronde van Cordier overeind, overleefde hij al voor de derde keer op drie seizoenen een zware storm. Maar naarmate Essevee, tussendoor ook uitgeschakeld in de beker, bleef wegzakken, werd zijn positie steeds wankeler. En eenmaal op plaats 17 onhoudbaar. Al noemde Dury vorig weekend die 17de plaats niet “wezenlijk verschillend” van een 14de…

Maar zo dacht het bestuur er niet over. Woensdagavond, nog voor Essevee-Union liet alvast een ingewijde zich ontvallen: “Nog drie matchen en dan misschien wel een persconferentie…” En tijdens de rust (0-2) viel in de perskamer al de naam Yves Vanderhaeghe. En daarna klonk in de tribunes alweer “Dury buiten.”

Het bestuur had aan één dag genoeg, vrijdagochtend meldde Essevee dat Dury ontslagen was, “om 15 uur persconferentie”… Waar het duo Davy De fauw en Timmy Simons worden voorgesteld als hun opvolgers. Geen keuze voor Vanderhaeghe dus.

Dury is en blijft een vakman en een van de beste trainers van ons land

“Al zou die er tenminste een positieve dynamiek in krijgen”, werd ook nog woensdag opgevangen. Het is te hopen dat de fans de doorslag niet hebben gegeven maar de prestatie van de ploeg tegen Union – inspiratieloos, flauw… – was er tev eel aan. Nog best dat de coach achteraf niet probeerde: “Toonden toch de tweede helft weerbaarheid.” Maar zei: “We moeten een oplossing zoeken.”

Er was maar één oplossing meer. Want het was op en op en op tussen Essevee en Dury. Het was al half op vorige zomer, toen werd besloten zijn contract tot 2024 in te korten tot 2022 – de eventuele ontslagvergoeding zou er een stuk minder op worden. Het werd evenwel het jaar te veel. Twintig jaar King van de Gaverbeek, zie die erelijst – en nu via een achterpoortje buitengezet. Pijnlijk. Het was eigenlijk al drie jaar sukkelen, waarom toch heeft Dury niet de eer aan zich gehouden en al in oktober zelf gezegd: “Het lukt niet meer, aan anderen… kunnen we een goede regeling treffen..?”

Misschien komt er op een of andere manier nog een passend afscheid maar dit smaakt heel zuur. Dury is en blijft een vakman en een van de beste trainers van ons land, maar zoals zelfs Alex Ferguson ook al zei: soms lukt het niet meer. Zo jammer dat Dury zichzelf geen eervol afscheid gunde.